Mas avança que hi ha 1.000 MW “autoritzats” de renovables

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha tractat de minimitzar la tensió entre els tres partits que componen el Botànic al voltant de les renovables. “Jo la veritat és que no veig una tensió especial, veig un debat al voltant de propostes concretes”, ha indicat Mas, que ha afegit que l’executiu autonòmic té “autoritzats” 1.000 megawatts de producció fotovoltaica dels 6.000 que s’han d’aconseguir per a 2030 i que s’està “treballant” per a sumar aquests 5.000 extres en els pròxims set anys.

Els 1.000 MW que la vicepresidenta de la Generalitat ha dit aquest divendres que es troben “autoritzats” suposaria duplicar la quantitat que s’està produint actualment en plantes fotovoltaiques fins a 2022. En aquest sentit, segons dades de finals d’octubre, la Comunitat Valenciana tenia instal·lats 414 MW en aquesta mena de producció, però comptava amb projectes pendents que podien augmentar aquesta en més de 2.500 MW. Haver arribat als 1.000 MW significaria que s’ha donat el vistiplau a 600 MW en les tres conselleries diferents de les que s’ha de rebre l’aprovació: Economia Sostenible, Territori i Medi Ambient, una tasca que en aquest temps ha generat no pocs problemes davant de les diferents sensibilitats internes sobre aquest tema. Per això, aquest divendres Mas ha admés la “possibilitat de millorar la tramitació”, incrementar personal per a agilitzar els expedients i “coordinar” les tres àrees afectades. “Continuem treballant de manera ingent i, ara sí, espere que de manera coordinada”, ha destacat, i ha admés que “no és fàcil treballar en assumptes que impliquen diferents departaments”. Mas ha assenyalat que els membres del Consell s’estan reunint “perquè puga eixir tan prompte com siga possible amb agilitat intentant posar d’acord els departaments”, una cosa que, ha considerat, “és el que fa qualsevol govern en tota mesura”. Respecte a la tensió que hi ha entre els socis en l’àmbit parlamentari ha preferit mantindre distància. “Hi ha molt de soroll”, ha indicat, al mateix temps que ha afegit que el Govern Valencià “complim el mandat de les Corts” i que s’encarregaran de “complir els acords”.