Ontinyent encapçala un projecte europeu per a enfortir el turisme intel·ligent

La regidoria de Turisme de l’Ajuntament d’Ontinyent s’ha posat al capdavant d’un projecte finançat amb fons del programa europeu Erasmus+ que naix amb la vocació d’ampliar l’oferta d’atraccions turístiques sostenibles. A través de la cooperació a escala reduïda entre quatre entitats d’Espanya, Itàlia i Croàcia, l’entesa creada aprofundirà en la cerca de noves solucions de formació professional per a millorar les capacitats dels funcionaris i els professionals que treballen amb les administracions públiques en el sector turístic.

La iniciativa “Digitourism” (intelligent tourism destinations) té una duració d’un any i mig, està dotada amb un pressupost integral de 60.000 euros –20.000 € corresponen al consistori d’Ontinyent– i compta amb la participació del Consorzio Scuola Comunità Impresa (agència de formació regional de la província italiana de Novara); la Tourist Authority del municipi de Koprivnica (Croàcia), i el Consorci de la Ribera (integrat per les mancomunitats de municipis valencians de les comarques de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa).

L’objectiu implica enfortir les capacitats dels municipis per a desenvolupar projectes turístics basats en la cultura, la digitalització i la sostenibilitat, així com per a afavorir el desenvolupament turístic local entre les ciutats xicotetes i mitjanes, i oferir estades de curta duració en un entorn de fàcil visita. La regidora de Turisme, Sayo Gandia, subratlla que amb el projecte “es formaran els professionals que treballen en l’àmbit turístic en les administracions públiques que hi participen, per a ampliar l’oferta d’oci en atraccions turístiques sostenibles”. En el cas d’Ontinyent, segons aprofundeix Gandia, el programa “és un nou pas en l’aposta per a potenciar el turisme com un motor més d’activitat econòmica a la ciutat, sempre des d’una perspectiva sostenible i vinculada als eixos del nou pla estratègic de Turisme”, que es va presentar recentment al Palau de la Vila.

La ciutat acollirà l’inici del projecte

El desenvolupament de les cinc accions previstes en la capital de la Vall d’Albaida se succeirà entre els mesos de desembre de 2022 i maig de 2024. En primer lloc, el consistori desplegarà una anàlisi preliminar i un mapatge de capacitats en l’àmbit turístic, i a continuació constituiran un grup de tallers creatius que tindran la missió de dissenyar un itinerari formatiu habilitant per al desenvolupament de plans turístics.

El pas següent serà la redacció d’una guia de recomanacions per a planificar i redactar plans turístics sostenibles, juntament amb la gestió, el seguiment i l’avaluació per a elaborar el pla general de gestió del projecte. La fase final consistirà a difondre i comunicar l’acció que s’ha desenvolupat. Les fases I i IV estaran coordinades de manera directa per l’Ajuntament d’Ontinyent, que entre les seues primeres activitats prepararà i organitzarà a la ciutat la reunió d’inici del projecte amb la resta de participants.