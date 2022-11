Els infermers del Regne Unit convoquen la primera vaga en la història del seu sistema sanitari

El principal sindicat d’infermeria del Regne Unit ha anunciat vagues per al 15 i 20 de desembre en la que seria la primera aturada en la història del sistema sanitari britànic.

El Reial Col·legi d’Infermeria (RCN) britànic ha indicat que no ha tingut una altra opció després del fracàs de les converses amb els ministres del Govern, en les quals demanaven un augment salarial del cinc per cent per damunt de la taxa d’inflació, per la qual cosa els treballadors d’Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord pararan dos dies al desembre durant 12 hores.

El secretari general d’RCN, Pat Cullen, ha indicat que són “els ministres els que han optat per la vaga”: “Ells tenen el poder i els mitjans per a detindre això obrint converses serioses que aborden la nostra disputa”.

“El personal d’infermeria està fart que se li done per descomptat, que se li pague poc i que la dotació de personal siga insegura, que no puguem donar als nostres pacients l’atenció que es mereixen”, ha expressat Cullen, tal com ha recollit la cadena BBC.

L’anunci d’aquesta vaga sanitària se suma a les aturades dels treballadors postals, el personal universitari i els mestres d’escoles escoceses, així com els treballadors del sector ferroviari.

Encara que els sindicats han assenyalat que no hi ha plans per a vagues generals, diversos han parlat de coordinar accions per a maximitzar la interrupció i l’impacte polític.

L’impacte econòmic de les vagues continua sent incert, segons l’Oficina d’Estadístiques Nacionals (ONS), les xifres de creixement de la qual van estimar prèviament l’impacte de tancaments com el funeral de la reina Isabel II al setembre, informa The Guardian.