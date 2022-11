Sagunt manté l’ampli consens de repulsa contra la violència masclista

L’Ajuntament de Sagunt va tornar a demostrar el consens generalitzat que hi ha des de fa anys al voltant de la igualtat i la violència masclista, que només des de la irrupció de Vox ha deixat de ser unànime. El regidor no adscrit, Carlos López, va fer acció d’alinear-se amb aquest bàndol, la qual cosa li va valdre atacs des de la resta del Ple, però el seu vot també va ser favorable “per responsabilitat política” a l’aprovació tant del III Pla municipal d’igualtat de gènere 2022/2026 com de la moció amb motiu del 25N.

I és que el candidat per Idea Sagunto-Puerto en les pròximes eleccions, que va obrir el debat, va utilitzar arguments molt similars als d’Alejandro Vila, per molt que López assegurara estar d’acord “amb el fons i les intencions” de la primera d’aquestes propostes. Després de detallar els punts de desacord, com l’ampliació a altres associacions de la participació en la redacció d’aquest document, l’edil de Vox va prendre el testimoni per a coincidir que “això no és un pla d’igualtat, és un pla de la dona”. Vila va afegir que, de la segona versió d’aquest text, “només es va complir el 38 %”, així que la seua conclusió va ser que “ni vostés mateixos es creuen el seu pla o, el que seria més greu, són incapaços de desenvolupar-lo”.

El primer a donar-los rèplica, “perquè no es crega que la veu de les formacions minoritàries és la general en aquest ajuntament”, va ser Juan Guillén (IP), que va apuntar que “és cert que la Constitució ja recull la igualtat, però és una cosa formal, ja que aquesta no és la realitat”. Roberto Rovira (EU), Davinia Bono (PP) i Asun Moll (Compromís) van reiterar la importància i la necessitat d’impulsar polítiques d’igualtat des del consistori, abans que l’alcalde, Darío Moreno, tancara el debat.

PSPV, Compromís, IP, PP i EU van defensar la necessitat de prendre mesures des de l’Administració local

“Hi ha un fil conductor entre els micromasclismes i l’home que assassina la seua dona”, va sentenciar el socialista, que va afegir que el pla d’igualtat “és un full de ruta que marca la direcció per a acabar amb el pitjor cas de discriminació, que és el de gènere, ja que és massiu”. L’alcalde va coronar al punt que es va desenvolupar en termes similars respecte a la moció per la celebració del Dia contra l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Davant dels “negacionistes” d’un problema l’existència del qual “està més que acreditada”, Moreno va insistir en l’evidència que “vivim en una societat amb comportaments masclistes i no es tracta d’una cosa aïllada, sinó d’un patró”.

Perpetuar el problema

Dins del consens de “repulsa” a la violència masclista, Bono es va mostrar crítica amb l’“error” de la llei coneguda com del sí és sí o amb la intenció de llevar competències als ajuntaments en matèria d’igualtat; Rovira va tornar a acusar l’“extrema dreta” de “confondre, ocultar i desvariar” sobre aquest assumpte, la qual cosa “ajuda a perpetuar” aquesta tara; Moll va recalcar les “proporcions pandèmiques d’aquesta vulneració dels drets humans”, al mateix temps que es va mostrar incrèdula amb la gent que “des de la política de la meua ciutat no entén que hi ha la violència de gènere”; mentre que Carolina Forts (IP) va demanar en general “menys discursos i més recursos” contra una tara que demostra que “en ple segle XXI hi ha aspectes en els quals no s’ha avançat”.