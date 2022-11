La pandèmia retalla quasi un any l’esperança de vida dels valencians

Els valencians van perdre quasi un any de vida (0,8) amb la pandèmia de covid-19, cosa que significa que l’esperança de vida va baixar exactament 9,6 mesos respecte a l’any anterior. Mentre en 2019 aquesta xifra estava en 83,4 anys –la mitjana de l’edat de defunció d’homes i dones–, en 2020 va passar a 82,6 anys. El coronavirus que va vindre de Wuhan va fer perdre quasi un dels dos anys d’increment de l’esperança de vida a la Comunitat Valenciana entre 2006 i 2019, que tan sols havia patit un lleu retrocés entre 2014 i 2015.

L’edat mitjana de defunció dels valencians està per damunt de l’espanyola, que en 2020 va baixar en un any i mig amb comparació amb el període prepandèmia. L’esperança de vida a Espanya va passar a 82,2 anys. La covid-19 va causar especialment estralls a la Comunitat de Madrid, on aquesta dada va baixar ni més ni menys que 3,5 anys. Tots aquests nombres són el resultat d’un informe que va publicar ahir el Ministeri de Sanitat i que mostra que l’any de la pandèmia va rebaixar les perspectives de vida a la Comunitat Valenciana fins als 82,6 anys, davant dels 83,4 de l’exercici anterior. Des de 2006 fins a l’any anterior a l’arribada de la covid-19, aquest indicador havia escalat 2,8 anys al nostre país.

La caiguda de 2020, de les últimes dades disponibles, era esperable ateses les circumstàncies. “Aquest descens es deu a les defuncions ocorregudes a conseqüència de la pandèmia de covid-19. La magnitud de l’esperança de vida en nàixer en 2020, en el conjunt de la població, va ser similar a l’observada en 2010”, indica l’estudi.

Els valencians són els sisens que estadísticament arriben a edats més longeves. La més elevada està a Balears (83,89 anys), seguida de Galícia (83,6), País Basc (83,4), Navarra (83,3) i Canàries (83,3). La xifra més baixa la presenta Ceuta i Melilla, l’única per davall dels 80 anys (79,6). En les últimes posicions apareixen també Castella-la Manxa (80,9) i Andalusia (81,7).

Les dones no sols són més longeves que els homes, sinó que la diferència és de quasi 6 anys

Com passa en totes les autonomies, les dones no sols són més longeves que els homes, sinó que hi ha una notable diferència. En el cas de la Comunitat Valenciana, la xifra per a les dones se situa en 85,24 anys. Per als homes era de 79,9, la qual cosa suposa una diferència de més de 5 anys. No obstant això, aquesta distància s’ha anat acurtant amb el pas dels anys. En 2006, l’esperança de vida mitjana de les valencianes era de 83,72 anys i la dels valencians, de 77,56. És a dir, hi havia una diferència pràcticament de 6 anys.

Menys anys de vida saludable

L’informe deixa clar l’impacte de la covid-19 sobre les persones majors, que, si no haguera sigut pel virus, haurien viscut més anys. Les dades reflecteixen que la mortalitat va ser més alta en la primera onada que en la segona. Tant és així, que a Espanya l’esperança de vida en nàixer en el primer i en el segon trimestre va disminuir 1,6 i 1,3 anys, respectivament.

L’efecte de la mortalitat de la pandèmia ha espentat a la baixa totes les dades de l’estadística del Ministeri, com el del nombre d’anys de vida saludable en nàixer, que després d’anys de pujada va experimentar un descens d’1,2 anys l’any de la pandèmia.