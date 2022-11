Fins a 18 conductors de l’EMT han sigut agredits en els últims tres anys a València

Fins a 18 conductors de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) han sigut agredits en els últims 3 anys, segons dades oficials que ha donat a conéixer el PP, després d’una pregunta que ha contestat la regidoria de Mobilitat Sostenible.

D’aquestes 18 agressions directes a conductors que han notificat els conductors i conductores, 4 s’han materialitzat amb un llançament d’un objecte, i una altra es va produir en la parada de l’autobús, de matinada, durant el confinament de la pandèmia i per intent de robatori quan el treballador s’anava a incorporar al seu lloc. La resta de situacions estan motivades per enfrontaments amb persones usuàries.

Aquestes denúncies enfilen amb una queixa molt habitual dels treballadors de la companyia d’autobusos, que cada dia es veuen indefensos davant dels passatgers i forçats a encarar-s’hi en casos com negar-se a pagar o per queixes o deficiències derivades del servei.

El Comité d’Empresa i, en concret, el president d’aquest organisme, Pedro Vizcaíno, d’UGT, va reclamar a principis de novembre que els conductors siguen considerats agents de l’autoritat perquè els treballadors entenen que, d’aquesta manera, tindrien un estatus jurídic més potent i que els possibles agressors es pensarien més d’una vegada atacar-los o faltar-los al respecte.

El mateix president de l’EMT Giuseppe Grezzi s’ha mostrat d’acord que s’atorgue aquesta condició jurídica especial als conductors i supervisors, segons ha manifestat públicament, però aquesta declaració és una competència autonòmica que té la Generalitat, encara que els treballadors afirmen que el procediment ha d’iniciar-lo la mateixa empresa municipal.

Per part seua, el regidor del PP Carlos Mundina ha reclamat a l’Ajuntament de València que efectivament els conductors de l’EMT siguen considerats agents de l’autoritat en l’acompliment de la seua funció i davant de les agressions que han patit en els últims temps.

“Els conductors de l’EMT han de sentir-se segurs en els seus llocs de treball i, en cas de patir una agressió, han de poder ser considerats agents de l’autoritat perquè el càstig a la persona que el fa siga molt més elevant”, i ha afegit que “el Comité d’Empresa de l’EMT ja ho va sol·licitar i des del PP donem suport a la petició perquè els números avalen aquesta mesura”, ha subratllat el també conseller de l’empresa municipal.

Per a Mundina, aquesta mesura es pot prendre perquè els conductors de Metre València també són considerats agent de l’autoritat, per la qual cosa, “seria equiparar aquest dret que ja hi ha en altres empreses públiques de transport”.