La Diputació dispara el pressupost un 9 % davant de la inflació

Impuls inversor davant dels vaivens econòmics per la guerra a Ucraïna i les seues afeccions inflacionistes. La Diputació de València presentarà aquesta setmana els pressupostos en un ple extraordinari i el farà superant per primera vegada els 600 milions d’euros. La corporació provincial ha tirat la resta davant de la conjuntura de pujada de preus i ha preparat uns comptes per a 2023 en els quals preveu destinar 646 milions, 54 més que en 2022.

Els 646 milions suposaran un creixement del 9 % respecte a l’any passat (especialment gràcies a l’augment de fons de l’Estat), una pujada percentual destacada si es compara amb, per exemple, la dels pressupostos de la Generalitat que, malgrat ser també expansius, ho són d’una manera més moderada, amb una pujada de l’1,7 %. També els comptes per a la Diputació de Castelló pujaran, però un poc menys: un 6 %. Els d’Alacant estan encara en plena confecció. La corporació que presideix Toni Gaspar s’ha substanciat en l’increment dels fons estatals per a donar l’últim impuls a una legislatura en la qual la institució ha estret l’accelerador inversor. De fet, entre 2019 i 2023 (els comptes de l’any que ve) el pressupost provincial ha crescut 160 milions, un 33 %, mentre que en els quatre anys anteriors (també amb l’esquerra als comandaments) ho va fer en 41 milions, un 9,21 %. Però l’important en un pressupost no és tant quant sinó on i per a què. En aquest sentit, la major part de les transferències aniran destinades de manera directa als ajuntaments, una partida que fregarà els 200 milions. Aquestes transferències directes s’han multiplicat en els últims huit anys, en una aposta per intentar deixar de costat els programes i resolucions a dit. En aquesta destaca els 78 milions del Pla d’inversions bianual, així com l’augment del Fons de Cooperació Municipal un 33 % fins als 40 milions. Aquesta remesa als consistoris forma part de la llei impulsada pel Consell en la qual la Generalitat destina una injecció econòmica directa que han de complementar les diputacions amb la mateixa quantitat i que la Diputació d’Alacant, controlada pel PP, ha denunciat davant dels tribunals. També es troben en el pressupost els 20 milions addicionals anunciats fa dues setmanes en l’Aliança valenciana contra la inflació perquè els consistoris puguen fer front a la inflació i les dificultats sobrevingudes a causa de la pandèmia i el context actual de pujada de preus i que ha suposat una important escalada en els costos dels serveis als quals han de fer front. En el desglossament per àrees de gestió, destaquen així mateix els augments del 33 % en l’aportació al Fons de Cooperació; el 9 % en la gestió forestal i prevenció d’incendis; l’11 % en infraestructures i carreteres; el 9,3 % en benestar social; el 15 % en desenvolupament rural; el 12 % en turisme, i el 13,4 % en patrimoni. Així mateix, 144 milions van per a l’Hospital General i 63 milions, als bombers. Els comptes per a l’any vinent també preveuen un descens del deute de la corporació, que redueix el nivell d’endeutament fins al 27 %. En aquest sentit, la corporació ha pagat 200 milions de deute en huit anys, ja que ha passat dels 323 milions amb els quals va tancar 2015 fins als 99 amb els quals es preveu acabar 2022. Això permetrà obrir nous crèdits per a posar a la disposició dels ajuntaments més liquiditat.