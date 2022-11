Les aules valencianes són les últimes d’Espanya en recursos tecnològics

La Comunitat Valenciana està a la cua en recursos tecnològics a les aules públiques respecte a la resta d’autonomies. Sis de cada deu classes del territori valencià no estan dotades amb sistemes digitals interactius (SDI). Això és, taules amb pantalla multitàctil, pissarres digitals, panells o TV interactives. D’aquesta manera, l’autonomia té un 40,8 % d’aules dotades amb aquesta tecnologia, i se situa 22,4 punts per davall de la mitjana nacional, que està en 63,2 %. A més, hi ha un ordinador per cada 3,8 escolars, xifra que supera també la mitjana espanyola, que està en 2,9.

Les dades, emeses al començament del mes de setembre i facilitades pel Ministeri d’Educació, pertanyen al passat curs 2020/21. Així mateix, el percentatge més alt d’aules dotades amb SDI el recull Melilla (91,9), seguida per Ceuta (91,8) i Extremadura (80,7), mentre que, en els llocs més baixos, es troben Castella-la Manxa (53,9 %), Cantàbria (53,4 %), la Rioja (47,1 %) i l’última, la Comunitat, amb un 40,8 %.

Més inversió

En aquesta línia, la Conselleria d’Educació ha indicat a aquest diari que en el present curs 2022/23 s’està duent a terme en conjunt amb la d’Hisenda un pla de transformació digital de les aules amb una inversió de més de 100 milions d’euros en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en els centres educatius valencians. Això inclou la instal·lació de 7.300 panells interactius per a substituir les pissarres tradicionals a les aules de Primària, ESO, Batxillerat i FP; la creació de les aules d’informàtica mòbils dotades amb 83.900 portàtils i tauletes, i la implantació de wifi de banda ampla en més de mil centres educatius.

Així, des de l’autoritat competent en matèria d’educació assenyalen que, per a integrar correctament l’ús de les TIC en les noves metodologies d’ensenyament, es posaran en marxa deu aules transformadores per a la formació del professorat. És a dir, aules pilot que funcionaran en els centres de formació docent (Cefire) i serviran perquè els i les docents practiquen i traguen partit a totes les possibilitats pedagògiques que ofereixen les tecnologies. En concret, a la província estaran a Alacant, Alcoi, Elx i Orihuela.

Incoherències

No obstant això, la presidenta de la Confederació Valenciana d’APA/AMPA, Sonia Terrero, reclama que la formació que es brinda al professorat des de la Conselleria d’Educació és insuficient: “Els mateixos professors es queixen que les persones que han contractat no tenen ni idea”, i lamenta que “tenim milers de problemes que no s’arreglaran en un curs per molts diners que s’hi invertisca”.

Una altra de les qüestions a les quals s’enfronta l’educació pública valenciana és la bretxa econòmica que hi ha en algunes llars: “No totes les famílies tenen aquest accés per a comprar els dispositius que es demanen a les aules”, assenyala Terrer.

Així mateix, els dispositius electrònics formen part del dia a dia de molts escolars, tant dins com fora de les aules. Tanmateix, això està creant greus contraindicacions, segons indica Terrer: “La majoria de les famílies pensem que alguna aula amb dedicació a la tecnologia és necessària, com és la informàtica, però si ens estan dient que cada vegada els xiquets lligen pitjor, escriuen pitjor i resulta que només treballen amb tauletes... les famílies es troben un poc perdudes”, i insisteix que els pediatres adverteixen que “s’estan produint deformacions a les mans, problemes de cervicals i òptics per l’ús primerenc d’aquests dispositius”.

D’aquesta manera, la representant autonòmica de l’APA/AMPA destaca que hi ha incoherències: “Demanen que els alumnes porten un mòbil al centre quan els pares han signat que no es poden emportar mòbils al centre. Llavors, com pot ser que en algunes matèries es demane que hi porten els mòbils? Hi ha una mala obertura a aquest món de la tecnologia”.

La crisi sanitària de la covid-19 va posar de manifest que els centres educatius no estaven preparats per a abordar les classes de manera telemàtica: “Durant els mesos de confinament es va demostrar que no estàvem preparats i els alumnes no sabien utilitzar els mètodes. La Conselleria va donar per fet que les plataformes que es van crear eren bones per als estudiants quan no funcionaven realment bé”.