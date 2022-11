Per què la vertadera marató comença en el quilòmetre 30

La marató és, sens dubte, la prova més dura per als corredors. Córrer 42 quilòmetres suposa un desgast físic brutal, i qui haja participat en una d’aquestes carreres ho sap molt bé. Durant la prova hi ha moments durs, especialment a partir del quilòmetre 30.

Què és el mur de la marató?

Entre el quilòmetre 30 i el 35 de la marató els corredors comencen a experimentar un defalliment considerable. Això es coneix com el mur de la marató, i es produeix perquè el nostre organisme canvia el sistema que s’utilitza per a obtindre energia.

Durant els primers quilòmetres el nostre cos obté energia de les reserves de glucogen emmagatzemat tant en el fetge com en els músculs. Aquest sistema d’obtenció d’energia és molt eficaç, i precisament per aquest motiu es recomana ingerir bastants carbohidrats durant els dies previs a la carrera.

Es calcula que el nostre organisme pot arribar a acumular aproximadament 2.000 quilocalories de carbohidrats, la qual cosa permet que el glucogen s’utilitze com a font d’energia més o menys fins al quilòmetre 30. Tanmateix, hi ha factors que hi influeixen i que poden variar aquesta aproximació com el però, l’estat físic o el ritme de la carrera, entre altres.

Una vegada s’esgota aquesta font d’energia, el glucogen, l’organisme comença a utilitzar les reserves de greix. Aquest canvi de font d’energia produeix fatiga muscular, i és en aquest moment quan comença el conegut mur de la marató.

Com es pot superar el mur