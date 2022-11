Centenars de regants d’AVA-Asaja es concentren a Madrid per a reclamar rebaixes energètiques

Un miler d’agricultors d’Asaja, dels quals la representació majoritària ha sigut de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja), han acudit hui a les portes del Ministeri per a la Transició Ecològica, a Madrid, per a reclamar a les administracions la posada en marxa de mesures urgents que permeten rebaixar els costos energètics necessaris per al reg de les explotacions agràries.

El president d’AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, va denunciar que “ens trobem davant d’una situació veritablement inassumible, ja que mentre els preus que percebem els agricultors són pràcticament els mateixos que fa quaranta o cinquanta anys, les entitats de reg estan pagant factures mensuals que multipliquen fins per cinc les quantitats de fa un any, a causa no només de l’increment desmesurat del preu de l’energia elèctrica, sinó també per la imposició del Govern del ‘límit del gas’”.

Per això, Aguado va advertir que “o les administracions rectifiquen en la nefasta gestió i aposten per minimitzar els costos de producció, o les entitats de reg pararan de regar i acceleraran l’abandó de camps i el despoblament rural, amb les tremendes conseqüències econòmiques, socials i mediambientals que aquest desastre comporta per al país”.

“El Ministeri de la ruïna”

Aguado, igual que altres dirigents d’Asaja, ha demanat hui la dimissió de la ministra, Teresa Ribera, i ha assenyalat que ens trobem davant del “Ministeri de la ruïna, però no la ruïna de la ministra, sinó dels agricultors i ramaders, ja que està arruïnant tot el medi rural. Aquesta ministra hauria d’estar a la Xina, que és el que a ella li va. I el Ministeri hauria d’estar ocupat per un agricultor que xafa la terra”.

Les principals reivindicacions que han exigit hui AVA-Asaja són: permetre dos canvis de potència contractada a l’any, establir un preu per al kWh agrari com a sector estratègic i eliminar el ‘límit del gas’ en l’agricultura. Així mateix, sol·licita suprimir impostos existents en els peatges actuals per a abaratir costos, eliminar la vinculació del preu del mercat del gas amb el preu del mercat de l’energia, més transparència en els preus de l’energia i garantir un preu assequible de l’electricitat, sense aplicar-se variacions de futurs reials decrets que facen perillar el preu dels contractes subscrits entre els clients i les comercialitzadores elèctriques.

Finalment, en relació amb les energies renovables com a alternativa necessària i sostenible per a les entitats de reg, l’Associació posa l’accent a reduir la burocràcia que hi ha per a executar i instal·lar projectes d’energies renovables, agilitzar els terminis de resolució dels expedients de legalització de les instal·lacions d’energies renovables, garantir que no s’apliquen futurs impostos a les energies netes, amb la finalitat de garantir l’adaptació al que es preveu en els objectius del Pacte Verd Europeu i dotar una compensació real dels excedents d’energia generats per les instal·lacions d’energia renovable, de manera que aquesta compensació siga equivalent als preus del mercat.