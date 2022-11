“La posidònia no és fem a les platges”: Dénia, Eivissa i Cambrils s’alien per a reivindicar el seu tresor submergit

El tresor era ací, submergit. No obstant això, ha costat anys i anys descobrir-ho. I encara hui queda molt per fer per a allunyar d’una vegada per sempre l’error que la posidònia oceànica és una alga i que els arribatges que la mar trau a les platges espanten el turisme. “La posidònia no és fem”, han afirmat de nou hui els alcaldes de Dénia, Vicent Grimalt; Eivissa, Rafa Ruiz, i Cambrils, Oliver Klein. Grimalt ho ha explicat de manera molt gràfica: “És com si la fullaraca en un bosc es considerara fem”.

Aquests tres municipis van de bracet. Junts estan desenvolupant el projecte experiencial d’ecoturisme “Viu la posidònia”. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme l’ha seleccionat en el programa “Experiències Turisme Espanya” i li ha atorgat 1.157.780 euros de fons europeus Next Generation. L’alcalde de Dénia ha afirmat que encara cal fer molta pedagogia per a convéncer els turistes que la presència d’arribatges de posidònia significa que l’aigua de les platges està extraordinàriament neta i que en els fons marins hi ha riquíssims ecosistemes. La pedagogia, això sí, es basa en la veritat. Cal que mostrem ja el litoral sense lífting ni retocs. Les fotografies promocionals dels arenals “llaurats” i sense rastre d’arribatges han d’evitar-se. La realitat és la que és. “Hem de promocionar el que realment tenim i implicar l’empresariat. A l’estiu rebem constants telefonades que no ha passat la màquina i que les algues molesten els turistes. Això ha d’acabar-se. No cal netejar el que no és brutícia, sinó un valuós ecosistema”. La posidònia és, efectivament, una benedicció. Oxigena les aigües marines, dona vida i les prades i també els arribatges formen un escut que protegeix el litoral de l’erosió. El projecte d’ecoturisme “Viu la posidònia” arrancarà en Fitur, a Madrid, el pròxim mes de gener. Les tres ciutats sòcies portaran l’exposició “Joies de la posidònia”, que mostra pintures, ceràmiques i joies inspirades i fins i tot fabricades amb els filaments d’aquesta planta endèmica del Mediterrani. Els tres alcaldes han subratllat que les ciutats atresoren un formidable patrimoni cultural i natural del qual la posidònia és un element essencial. Sense aquesta planta no serien referents de la cultura marinera i gastronòmica. El projecte preveu instal·lar cartelleria informativa a les platges, fer campanyes a les escoles o abalisar les prades de posidònia. Dénia alberga, en el LIC de l’Almadrava, l’extensió més gran d’aquesta planta marina de tota la Comunitat Valenciana. La posidònia també és clau perquè Dénia, Eivissa i Cambrils avancen en un model turístic “eco”, “natural”, “sostenible” i “singular”. Doncs això, el tresor era ací. La posidònia és la bandera del nou turisme. Les verdes (i submergides) prades no tenen fronteres i uneixen tres ciutats de Balears, la Comunitat Valenciana i Catalunya.