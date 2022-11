Lizondo es presenta a alcalde de València davant de la tomba de son pare

Vicente González-Lizondo Sánchez presentarà la seua candidatura a l’alcaldia de València en el panteó on descansen les restes de son pare. Així ho ha anunciat la formació València Unida. L’estrena serà al migdia, a l’interior del Cementeri General i durant aquesta presentarà també els presidents dels partits que integren la coalició, a més de dur a terme una ofrena floral i “un jurament de lleialtat i servei a tota la ciutadania en el cas que els valencians li atorguen la confiança”.

Vicente González-Lizondo (els descendents del líder de l’extinta Unió Valenciana van incorporar el segon cognom, el que li definia i marcava, abans que el Sánchez matern) tractarà, amb aquesta formació, no ja reeditar el paper d’UV, sinó, el més complicat, aconseguir donar protagonisme al valencianisme “blau”, desaparegut de les institucions per l’atomització, la divisió interna i, per consegüent, la generació de nombrosos partits o associacions, incapaços per si mateixos de moure més que uns pocs centenars de votants.

Formació autonomista

València Unida té en el seu ideari l’autogovern però, alhora, el respecte a la Constitució Espanyola i la lluita contra el “pancatalanisme” i a favor de la llengua valenciana diferenciada de la qual, recorden, “és la tercera més parlada en l’Estat espanyol”. S’autodefineixen com una formació “valenciana, transversal, integradora, independent, valencianista, ecologista i vertebradora del territori”.

González-Lizondo ja va ser en el seu moment cap de llista d’Unió Valenciana i va estar en les llistes del Partit Popular en les eleccions municipals anteriors, en què va ocupar el lloc 13 de la llista, però se’n va allunyar en 2020 i va impulsar l’any passat el projecte.