Mínguez demana recuperar la mascareta per a estar amb persones vulnerables

Cap expert sap predir com es comportarà la pandèmia de la covid-19 ara que han començat a circular els virus “habituals” de l’hivern com el virus sincític respiratori (responsable de la bronquiolitis en xiquets) o la grip però, davant del dubte, precaució. És la recomanació que ha tornat a llançar el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, en la roda de premsa que ha oferit per a presentar els pressupostos de Sanitat de l’any 2023 per a la província de Castelló.

Ell, que és el primer que no es lleva la mascareta en un acte públic, ha tornat a recordar que cal ser prudents i prendre mesures “de manera responsable”, sobretot en les pròximes reunions familiars que es produiran durant els dies festius dels ponts de la Constitució i la Immaculada i, després, per Nadal. D’aquesta manera, el conseller ha recordat que en els entorns familiars on hi haja algú amb un sistema immunitari debilitat, siga per malaltia o per tindre una edat avançada, s’haurien d’utilitzar les mascaretes “de manera responsable”. Igualment, el conseller ha tornat a fer una crida perquè les persones que no ho hagen fet es vacunen: “És imprescindible que el personal subsidiari es vacune i reforçar els mecanismes de protecció, ja que arriba el pont i Nadal i és probable que confluïsquen les famílies en àrees tancades i amb poca ventilació a causa del fred”. En aquest sentit, el conseller ha recordat que, fins ara, el volum de vacunes de la grip que s’han inoculat en majors de 64 anys és superior al de vacunes de covid posades en majors de 60 anys, diferència que ha atribuït al fet que hi ha persones que han passat la malaltia i que han d’esperar-se cinc mesos per a rebre la dosi.