Puig refreda l’avançament electoral: “Hui en dia no hi ha cap motiu”

L’avançament electoral no entra en els plans de Ximo Puig “hui en dia”. El president de la Generalitat ha refredat aquest dimarts la possibilitat de traure les urnes abans d’hora que ha escampat el PP valencià des de fa algunes setmanes, si bé s’ha cobert les espatles amb aquest afegitó temporal que remarca que l’escenari podria canviar.

Segons ha assegurat el cap del Consell, l’únic amb potestat per a decretar l’avançament (com ja va fer en 2019 per a enuig de Compromís), el “pla” ara mateix implica esgotar la legislatura. “És el que està previst en aquests moments”, ha indicat a l’eixida d’un acte organitzat per El Español.

El contrari, ha afegit, seria caure en el “curtterminisme electoral” perquè ara mateix “no hi ha cap motiu” per a repetir el moviment, especialment en un context en el qual interessa anar de bracet dels alcaldes, gran avantatge del PSPV. Així doncs, Puig ha assegurat que prioritzarà l’“estabilitat” del Botànic, que ha definit com a “factor fonamental per al desenvolupament econòmic d’una societat” i a la qual ha atribuït alguns èxits recents en matèria industrial, com la gigafactoria de Volkswagen o l’electrificació de Ford Almussafes.

No obstant això, el president no ha descartat totalment l’extrem d’un avançament electoral, i ha deixat la porta lleugerament oberta. “Ho faré (avançar eleccions) en funció d’una situació que beneficiara el conjunt de la Comunitat Valenciana. Si no, esgotarem la legislatura”.

El PP calfa el possible avançament

Les declaracions de Puig tracten de tallar el pas al rum-rum sobre l’avançament, promogut en bona part des del PPCV. De fet, el líder dels populars valencians, Carlos Mazón, que dilluns va compartir acte amb Alberto Núñez Feijóo i altres barons a Madrid, va fer referència a aquest possible canvi de dates durant la intervenció i estada posterior en la capital.

La Comunitat Valenciana serà una de les batalles centrals i serà decisiva per a la posterior lluita del gallec amb Pedro Sánchez per la Moncloa, amb la qual cosa donar pes a aquesta possibilitat d’avançament seria una forma de Mazón d’“exigir” a la direcció nacional una especial atenció a l’autonomia.

De moment, el PP ja té previst celebrar a València a la fi de gener un gran acte per a proclamar els candidats a alcalde en les capitals de província. La ciutat serà, al seu torn, clau en la decisiva lluita per la Comunitat Valenciana i s’interpreta com una picada d’ullet i un gest de Génova cap a María José Catalá, l’aspirant popular per a recuperar el Cap i Casal.