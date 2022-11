Els migrants que van arribar com a polissons a Canàries sol·liciten asil

Els tres ciutadans nigerians que van arribar com a polissons dilluns a Las Palmas de Gran Canaria han sol·licitat asil a les autoritats espanyoles, per la qual cosa s'ha donat permís al petrolier Alithini II perquè abandone el port i seguisca la seua ruta sense ells, han informat a EFE fonts de la Delegació del Govern.

Fins a aquest matí dos dels polissons seguien a bord del vaixell, el capità del qual era responsable de la seua custòdia fins a aquest canvi en la seua situació administrativa, i el tercer romania ingressat a l'Hospital Universitari Dr. Negrín de Las Palmas, on es recupera d'un quadre de deshidratació.

Aquest últim ha demanat protecció internacional a l'hospital després de rebre la visita d'un membre del secretariat de migracions de la Diòcesi de Canàries, que li ha oferit l'ajuda de l'Església i del col·lectiu Caminando Fronteras, segons ha apuntat a EFE una font directament implicada en la visita.

Els altres dos migrants han demanat asil a bord del vaixell després d'una visita d'agents de la Policia Nacional per a interessar-se per la seua situació, segons han precisat a EFE fonts de les organitzacions que els estan prestant assistència.

Des de l'arribada d'aquests tres joves, d'entre 20 i 30 anys, que van viatjar amagats en un buit sobre el timó d'un vaixell que havia partit del port de Lagos onze dies abans, la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), l'Església, la comunitat africana a Canàries o l'ONG Caminando Fronteras s'havien mobilitzat per a tractar d'impedir que foren expulsats de Canàries com a polissons sense, almenys, valorar les seues circumstàncies personals.

En haver arribat de manera clandestina, a aquests homes no se'ls havia tractat legalment com a migrants fins ara, sinó com a polissons, amb un marc jurídic diferent, en el qual correspon a l'armador del petrolier fer-se'n càrrec i retornar-los al país d'origen.

No obstant això, com a qualsevol altre estranger que arribe a les fronteres espanyoles, els assisteix el dret a sol·licitar asil o protecció, si compleixen amb alguna de les condicions que estableixen els diferents tractats internacionals en què es regula aquesta figura.