L'Auditori Molí de Vila, de Quart de Poblet, renova la seua imatge

L'Auditori Molí de Vila de Quart de Poblet estrena programació especial i nova imatge. Ho fa de la mà de la dissenyadora local Laura Inat, que ha estat al capdavant de la direcció creativa i de l'execució de tot el projecte de renovació de la identitat visual de l'edifici, que compleix 25 anys d'història.

Per al redisseny del logotip, l'artista valenciana es va inspirar en l'arquitectura del mateix edifici, així com en les inicials d'aquest (AMV, Auditori Molí de Vila) per a aconseguir un resultat que modernitze la imatge i la faça més atractiva per a un públic més ampli, però també més jove, un dels objectius que s'havia marcat l'ajuntament del municipi per a aquest projecte. Entre les característiques de la tipografia utilitzada, Sans Serif en majúscules, per les seues formes més rectes i geomètriques, està l'ús dels accents en diagonal, que donen personalitat a la marca renovada.

Així mateix, Laura Inat ha sigut l'encarregada de desenvolupar tota la part visual de la campanya pel 25é aniversari, que tindrà una programació especial entre els dies 2 i 7 de desembre amb espectacles de primer nivell en les diferents disciplines artístiques que es poden veure en aquest auditori: teatre, dansa, música, circ i cinema.

Per aquest motiu, Inat va crear dos tipus de cartells, que ja estan exposats en els mupis del municipi, amb l'objectiu de reforçar l'entitat de l'Auditori. D'una banda, un cartell genèric en commemoració pel 25é aniversari, que inclou tota la programació i, per una altra, un cartell per cadascuna de les cinc disciplines.

Així mateix, i seguint amb aquest objectiu d'involucrar-hi més la ciutadania de Quart de Poblet i del voltant, la dissenyadora va proposar dur a terme un corpori amb el número 25 en cartó blanc, perquè els visitants puguen deixar-hi la seua signatura, fer-hi un dibuix amb retoladors o apegar-hi un adhesiu commemoratiu de l'aniversari.

Sobre Laura Inat

Laura Inat és dissenyadora i il·lustradora i està especialitzada en disseny d'embalatge gràfic per a marques de bellesa, lifestyle i alimentació. En els seus processos de treball li encanta utilitzar les mans: combina tècniques artístiques i manuals amb la part més pura del disseny gràfic.

Entre els seus últims treballs, ha elaborat la portada del llibre La dona de casa, de l'editorial Fundació Bromera. També ha treballat per a marques com Inditex, Teika, Coma Mediterráneo o el festival Q-Art de Quart de Poblet, amb el qual va guanyar en 2021 el premi Clap Platinum al millor anunci en via pública. A més, Inat va ser l'artista triada per a fer art en viu durant la inauguració del Neolith Living Gallery, a Madrid, el mes de maig d'enguany.