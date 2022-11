L'electricitat baixa aquest dijous un 1 %, fins als 206 euros/MWh

L'electricitat baixarà aquest dijous quasi un 1 % fins a arribar als 205,85 euros el megawatt/hora (MWh), cosa que fa que acumule dos dies seguits per damunt dels 200 euros, segons els resultats de la subhasta feta en el mercat majorista de l'electricitat.

En cas de no comptar amb l'anomenat "mecanisme ibèric", que limita el preu del gas natural destinat a generació elèctrica, el preu majorista per a demà, dijous, seria de 273 euros/MWh, és a dir, uns 67 euros superior, segons les dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE) i del Mercat Ibèric del Gas (Mibgas).

El preu mitjà final és el resultat de sumar, als 150 euros/MWh registrats per a aquest dijous en el mercat majorista, l'ajust provisional que han d'abonar els beneficiaris del topall al gas per a compensar les centrals que usen aquesta matèria per a generar electricitat, que demà se situarà en 56 euros/MWh.

Per franges horàries, i excloent-ne l'ajust, l'electricitat arribarà demà al seu preu més alt entre les 20.00 i les 21.00 hores, amb 176 euros/MWh; mentre que el més baix es registrarà entre les 4.00 i les 5.00 hores, quan el seu preu serà de 123,5 euros/MWh.

Malgrat aquesta pujada, el preu de l'electricitat per a aquest dijous està un 17 % més barat que fa un any, quan se situava en 247 euros/MWh.

El preu mitjà de l'electricitat al novembre es va situar en 124 euros/MWh, per la qual cosa és el mes amb el preu més baix des d'agost de 2021, fa 15 mesos.

El preu mitjà majorista de l'electricitat per a demà a Espanya estarà novament molt per davall del dels països de l'entorn, fins i tot sense l'aplicació del topall al gas.

A França, el preu mitjà serà de 391 euros/MWh; a Alemanya, de 394,4 euros/MWh; a Itàlia, de 384,3 euros/MWh, i al Regne Unit, de 338 lliures/MWh (uns 391 euros/MWh).