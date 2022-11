El carrer de la Pilota ja té finançament per al seu projecte d'urbanització

El pla per a construir un parc temàtic de la pilota en el carrer Pelai de València segueix avant. De fet, el projecte per a reurbanitzar aquest carrer i convertir-lo en zona de vianants, ja disposa de 40.000 euros de finançament en els Pressupostos Participatius de 2023.

L'actuació en el carrer de la Pilota del barri de la Roqueta està inclosa dins d'una proposta més àmplia, dotada amb 100.000 euros en total, per a dur a terme un estudi de solucions per a renaturalitzar el districte d'Extramurs. Aquest estudi per a convertir el carrer en zona de vianants i pacificar el trànsit en Extramurs ha sigut seleccionat en els DecidimVLC 2023, dins de les inversions reservades mitjançant el criteri de reequilibri territorial, el qual tracta de fer prevaldre els barris amb menys població.

Tal com explica la regidora de Participació Ciutadana Elisa Valía, sota aquest epígraf d'efectuar un estudi de renaturalització del barri s'han unit fins a 6 propostes que demanaven convertir en zona de vianants o millorar una sèrie de carrers de la zona. Una vegada s'ha dut a terme aquest primer estudi de tot el districte, des del punt de vista de l'urbanisme i la mobilitat, es procedirà a efectuar la redacció del projecte per a convertir en zona de vianants el carrer on se situa el mític Trinquet de Pelayo.

Tal com va avançar Levante-EMV, aquesta conversió en zona de vianants serà el primer pas per a desenvolupar el projecte cultural i turístic que impulsa la Fundació per la Pilota Valenciana en l'entorn del trinquet, denominat «Carrer de Pelai. El passeig de la pilota valenciana». Aquesta iniciativa ha sigut impulsada per la mateixa Fundació i dissenyada per Janfri & Ranchal Studio. Compta amb el suport de l'associació de veïns i dels comerciants del barri de la Roqueta, així com de la comunitat xinesa. Quan s'execute aquesta idea, el carrer Pelai passarà a ser per als vianants i albergarà a l'entrada, en l'encreuament amb el carrer Xàtiva, un pòrtic escultòric de prop de 7 metres d'altura, que homenatjarà l'artista Manuel Boix i que representaran les mans del Genovés amb una pilota.

Aquesta gran icona donarà accés a la resta de l'itinerari temàtic –des de Xàtiva fins a Matemàtic Marzal– en el qual destacaran un Passeig de la Fama amb les mans dels principals pilotaris impreses en terra, en l'entrada del Trinquet. També hi haurà unes altres dues estàtues a escala real, de Rovellet i Fredi, que s'alçaran a la porta dels domicilis on van nàixer les dues llegendes de l'esport autòcton, i amb un panell commemoratiu en cada casa.

Dins del mateix carrer, s'han projectat uns altres dos conjunts escultòrics més amb estàtues a escala real. Un d'aquests retrà homenatge als xiquets de l’Escola de Pelai, i l'altre simularà una partida d’escala i corda amb les escultures de dos trios i un feridor, que representaran els millors jugadors de la història.

Tota l'actuació s'estendrà al llarg de més de 200 metres de longitud. Fins i tot s'ha pensat que aquest espai per als vianants podrà acollir partides professionals a l'aire lliure, en un tram on es conjugarà l'activitat esportiva amb l'exposició de les obres artístiques. L'accés als dos garatges privats que hi ha en la zona estarà garantit perquè els residents puguen guardar-hi els seus vehicles.

El president de la Fundació de Pilota Valenciana, Joan Alepuz, explica en el dossier que han mostrat a les autoritats que aquest projecte «serà beneficiós per al reconeixement internacional de València, per al turisme, per al comerç del barri i per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Esperem que prompte siga una realitat», matisa.

Aquest passeig de la pilota valenciana pot convertir-se en un referent turístic i cultural de primer ordre per al Cap i Casal. A més, obligarà a reconvertir el projecte fallit d'instal·lar arcs xinesos en aquesta zona, el qual els veïns rebutgen.