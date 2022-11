La Bèstia de l'Est arriba amb fred i pluges a València

Un canvi en el patró atmosfèric portarà mal oratge a la Comunitat Valenciana. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), la Bèstia de l'Est ha arribat per a quedar-se a València amb un temporal de fred i pluges.

L'anomenada Bèstia de l'Est, una important incursió d'una gran massa d'aire molt fred que s'ha despenjat des de Rússia cap a Europa, ha pres forma a Espanya amb un descens generalitzat de temperatures i també prendrà forma en forma de pluges a València en les pròximes hores.

L'oratge a València per a aquest dimecres presenta intervals nuvolosos, amb predomini de núvols mitjans i alts. Les temperatures produiran gelades febles en punts de l'interior, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. La temperatura més alta serà de 16 graus, fixada en les hores centrals del dia.

Quan plourà a València?

Durant la matinada d'aquest dijous arrancaran les pluges a València. Arrancaran de manera molt gradual, però el matí d'aquest dijous prendran força amb un 90 % de probabilitat de pluges a València. A la vesprada, hi haurà un 100 % de pluges a València amb forta intensitat. A partir de les 15 hores i fins a les 00 hores hi haurà cel totalment cobert amb tempestes. Divendres hi haurà un 100 % de pluges a València, amb uns 10 graus de mínima i uns 15 graus de màxima. Entre les 12 hores i les 00 hores també hi haurà un 75 % de pluges.

Dissabte hi haurà un 40 % de pluges a València i de 12 a 24 hores hi haurà un 20 % de pluges. Diumenge hi haurà un 45 % de pluges a València.

Les nits més fredes seran la del divendres al dissabte i la del dissabte al diumenge, quan en àrees interiors es podria baixar fins als 5 graus sota zero.