El Mauna Loa ha despertat

Els arxipèlags volcànics posseeixen la paradoxa de ser extremadament bells, però amb l'enorme risc que té residir prop d'un d'ells. Quan desperten, com va ocórrer a l'illa de La Palma, els danys són enormes, tant humans com materials. Encara que, per sort, sempre es recuperen. En l'altre extrem del món, en el màgic entorn de Hawaii, el volcà Mauna Loa sembla haver despertat. Això no ocorria des de 1984. I no parlem de qualsevol volcà, sinó d'un dels volcans actius més grans del món. En aquells dies només va expulsar lava durant alguns dies, sense causar cap dany rellevant. Ara mateix, i fins ara, la població només està en alerta, i, amb sort, el despertar serà momentani i digne d'alguna bella estampa, de la mateixa manera que en l'anterior ocasió. Només queda esperar i confiar que així siga, tant ara com en les pròximes ocasions, en les quals aquest gegant de més de 4.000 metres d'altura desperte per a mostrar-nos una de les facetes més belles i dures de la naturalesa.