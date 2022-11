Mor el líder de l'Estat Islàmic, Abu al Hasan al Qurashi

El grup terrorista Estat Islàmic (EI) va anunciar aquest dimecres la mort del seu líder, Abu al Hasan al Qurashi, que va ser nomenat per l'organització el març passat, i va designar Abu al Husein al Huseini al Qurashi com el nou "califa", segons un àudio difós per la productora audiovisual Al Furqan, afí als gihadistes.

"Lamente anunciar als musulmans i als soldats del califat islàmic la mort del príncep dels creients, Abu Hassan Al Hashemi Al Korashi, durant una batalla on estava combatent contra els enemics d'Al·là", va dir en l'àudio el portaveu de l'Estat Islàmic, Abu Omar al Mohajer.