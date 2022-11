La Vall d'Albaida rebrà 23,7 milions d'euros de la Diputació, la qual augmenta un 33 % el Fons de Cooperació fins als 6,65 milions

La Diputació de València ha aprovat aquest dimecres el pressupost de la corporació per al pròxim 2023, i els comptes preveuen un augment de la inversió per a la Vall d'Albaida, de manera que els 34 municipis de la comarca es repartiran 23.761.832 euros, amb partides per a inversions, funcionament dels ajuntaments i per a finançar serveis socials municipals. Aquest import "creixerà al llarg de l'any amb les assignacions dels fons per a lluitar contra el despoblament i de suport a localitats turístiques, així com els programes del Pla Reacciona o del SARC en els àmbits mediambiental i cultural, entre altres línies", segons ha destacat el PSPV-PSOE de la comarca.

Els comptes provincials de l'any que ve creixen un 9 % respecte a aquest 2022 i destinaran quasi un terç del total a transferències directes a ajuntaments i mancomunitats. En el cas de la Vall d'Albaida, es preveuen 14.061.208 euros del pla d'inversions que, tot i que corresponen al bienni 2022-2023, la seua execució es durà a terme durant el nou exercici. Addicionalment, els 34 consistoris de la comarca rebran 6.650.000 euros del Fons de Cooperació, amb un increment del 33 %. D'altra banda, el finançament dels serveis socials municipals s'incrementarà fins als 2.220.224 euros. La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida disposarà de 95.000 euros per a educadors ambientals, i el grup d'acció local Som Rurals té assignats 35.000 euros per al seu funcionament. "Aquest suport a entitats destinades al desenvolupament del territori demostra el caràcter comarcalista impregnat pel president, Toni Gaspar, a la Diputació", afirma el secretari general del PSPV de la Vall d'Albaida, Fede Vidal. Addicionalment, la institució provincial preveu en les despeses del 2023 un total de 500.000 euros per al Museu Tèxtil d'Ontinyent, i altres 200.000 euros per al desenvolupament del nou Museu Internacional del Toc Manual de Campanes d'Albaida (MitMac). Unes partides específiques per a aquests dos museus que corroboren que "la Vall d'Albaida ha sigut escoltada i compta amb el suport del govern progressista de la Diputació de València", remarca Vidal. El secretari general dels socialistes de la Vall d'Albaida recalca que "la Diputació aposta per la Vall d'Albaida amb xifres mai consignades per a la nostra comarca". Per això, Fede Vidal assevera que "el municipalisme es demostra amb fets i aquest pressupost és una mostra clara que una Diputació encapçalada pel PSPV-PSOE millora la vida de la ciutadania", conclou Vidal.