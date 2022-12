Detectors de fum per a acabar amb l'escalada d'incendis en habitatges de majors

Un total de 600 habitatges de persones majors tindran instal·lat, abans de Cap d'Any, un detector de fums de caràcter gratuït. Es tracta d'una prova pilot per a augmentar la seguretat en les llars de persones especialment vulnerables. Tant per a protegir les seues vides com per a tractar de reduir la xifra d'incendis que es produeixen a la ciutat, "gran part dels quals són en llars de persones majors", en paraules del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que va donar xifres tan alarmants com que "l'any passat hi va haver 527 incendis en habitatges i enguany n'hi ha hagut ja 488". A això cal afegir les 1.224 obertures de porta (incendis o contratemps), "i ja són 1.181 enguany. Novament, en un percentatge molt elevat van ser de persones majors".

Els centres de majors, clau El procés s'articula a través dels centres de majors, capaços de conéixer i controlar quines persones majors són més indicades per a tindre aquesta atenció. Amb tot, els majors o les seues famílies hauran d'inscriure-s'hi com a voluntaris i, després d'una xarrada formativa, rebre l'aparell, que avisaria de l'existència de fum. "A més, cal facilitar-los mesures d'autoprotecció", va assenyalar la regidora de Persones Majors, Sandra Gómez. Aquesta mesura es completarà amb una sèrie de cartells informatius per a habitatges, finques i centres escolars. Tot això amb l'esperança de "salvar vides, que sabem que aquests detectors ho faran". Són especialment necessaris amb l'arribada del fred, "perquè hi ha persones majors que utilitzen sistemes de calefacció vells o perillosos", i també en general "perquè hi ha un percentatge de persones que viuen soles, no necessàriament de manera desitjada, i que per les seues condicions són més vulnerables. Això ens preocupa". En definitiva, com va dir Sandra Gómez, "volem més prevenció que acció i reduir les intervencions, si pot ser, a la mínima expressió".