Les empreses renovables negocien amb el Govern per a salvar 300 milions

Les empreses de renovables negocien de manera directa o a través de les patronals amb el Govern per a ampliar el termini per a tindre els permisos que depenen de l'Administració i que caduquen el 25 de gener. Els promotors volen salvar els 300 milions que han depositat en avals per projectes a la Comunitat Valenciana que no poden desenvolupar pel bloqueig de l'Administració. A pesar que el retard no és atribuïble a les empreses, la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha advertit en els últims dies que no té intenció de prorrogar-ne el termini. Les empreses confien que faça marxa enrere.

Els promotors perdran el 25 de gener els drets sobre els punts de connexió i els avals per causes alienes. El Govern va fixar una data límit fa dos anys per a evitar l'especulació amb l'amenaça de la pèrdua d'avals. En aquell moment hi havia inversors que no tenien intenció de desenvolupar els parcs, però copaven els punts de connexió (per demanar-los primer) i bloquejaven projectes viables. No obstant això, els projectes que continuen vius sí que tenen viabilitat, i en el cas de la Comunitat Valenciana no s'han desenvolupat per les traves imposades per la Direcció General de Política Territorial i Paisatge per motius ideològics (està controlada per una facció de Compromís que aposta per l'autoconsum a petita escala davant de les plantes fotovoltaiques).

Declaració d'impacte ambiental

Els projectes de renovables tenen cinc anys per a executar-se des del moment en què obtenen el dret d'accés a la xarxa elèctrica, amb diverses fites intermèdies que han de complir-se. El pròxim 25 de gener es compleix el termini perquè nombrosos projectes obtinguen la declaració d'impacte ambiental.

Començar de zero

Empreses com Naturgy, Iberdrola, Endesa, Engie i EDP han demanat mesures per a acabar amb el límit del 25 de gener que amenaça els projectes. Fonts del sector van explicar que les empreses que no tinguen l'autorització aquest dia hauran de començar tot el projecte des de zero i en alguns casos ja fa quatre anys que treballen en els desenvolupaments.