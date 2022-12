L'escriptor de Xàbia finalista del Premi Planeta dona a la biblioteca exemplars de la seua nova novel·la

L'escriptor de Xàbia José Mata Muñoz, un dels deu finalistes del Premi Planeta 2022, ha donat hui a la biblioteca del seu poble quatre exemplars de la seua nova novel·la Corrales. L'autor ha volgut retornar als seus veïns part de l'afecte que li van fer arribar amb motiu de la seua nominació. La novel·la estarà a disposició tant a la biblioteca del centre històric com a la de Duanes.

José Mata Muñoz va aconseguir entrar en el selecte grup de finalistes del Planeta amb la seua obra El avionazo, una historia de Frida y Marilyn.

El Departament de Cultura prepara així mateix una cita literària amb Mata Muñoz per a dissabte que ve 17 de desembre (a les 20 hores a la Casa de Cultura). En la cita es presentarà Corrales, una història que ens trasllada a una Granada devastada per la guerra que veu esvair-se el caràcter alegre de les seues gents amb cada afusellament, on la por enterboleix els sentits.

En la presentació participaran José R. Hernández Melero, autor de la portada del llibre, i la també escriptora Empar Ferrer.

La novel·la dibuixa un precís retrat de la Guerra Civil espanyola des d'una ficció marcada per la realitat històrica. L'autor demostra una sorprenent lucidesa per a reflectir els turments humans.