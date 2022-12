Robles reitera a Odessa el suport "sense reserves" d'Espanya a Ucraïna

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va reiterar aquest dijous des de la ciutat ucraïnesa d'Odessa el suport "sense reserves" a Ucraïna i el "compromís" d'Espanya, de la Unió Europea (UE) i de l'OTAN amb aquest país davant de l'agressió russa.

"L'objectiu fonamental de la meua visita és senyalitzar el compromís d'Espanya, que és el compromís de tots els països de la UE i de l'OTAN, amb Ucraïna i amb el poble ucraïnés", va dir Robles en una compareixença conjunta amb el seu homòleg ucraïnés, Oleksii Reznikov.

"Ucraïna no sols protegeix la seua sobirania i la seua integritat territorial, sinó tota Europa, el món civilitzat i els valors democràtics", hi va afegir Robles, que va viatjar a Odessa per carretera des de la veïna Moldàvia.

La ministra va subratllar que el Govern espanyol coordina constantment la seua posició amb la de l'OTAN i la UE, i en aquest sentit secunda "sense reserves" la lluita d'Ucraïna per la seua integritat territorial.

En relació a la petició ucraïnesa de més sistemes de defensa antiaèria per a defensar ciutats com Odessa dels atacs amb míssils russos, Robles va afirmar que el Govern és "absolutament conscient" que aquests són una "prioritat" per a Kíiv en aquests moments.

"Farem tot el possible per proporcionar els sistemes rellevants sobre la base de les nostres existències, però el lliurament d'aquests sistemes hauria de ser confidencial i seguir els protocols rellevants", va matisar Robles, que va demanar en aquest sentit "màxima prudència i màxima discreció".

Preguntada a més per la postura dels països iberoamericans, Robles va declarar que tots entenen que "l'únic culpable" de la guerra, "cruel i incomprensible" en el segle XXI, és el president rus, Vladímir Putin.

Cap país pot ser indiferent davant aquest fet, va afirmar, i va assenyalar que els països de la comunitat iberoamericana han de fer costat a Ucraïna de diferents maneres, perquè això suposa una contribució "a la pau en el món".

Oleksii Reznikov va agrair a Robles el subministrament d'un nou paquet d'ajuda militar enviat per Espanya per a "incrementar les capacitats" de l'exèrcit ucraïnés, encara que no va voler entrar en detalls sobre els seus continguts.

"Alguns elements no poden ser revelats per raons de seguretat. Després que les forces armades ucraïneses comencen a usar-los podrem proporcionar-ne més detalls", va afirmar.

Reznikov va subratllar a més que Espanya va ser "la primera" a respondre a les peticions de sistemes de defensa aèria després de l'onada d'atacs russos contra les infraestructures ucraïneses i va avançar que Kíiv rebrà "prompte" els sistemes Hawk promesos pels seus "amics espanyols".

Durant la seua visita a la ciutat portuària, Robles va visitar en companyia de Reznikov soldats ucraïnesos ferits, en una trobada que segons va dir va ser "personalment important" per a ella i que la va deixar "inspirada" davant el "valor i la força" del poble ucraïnés.

A més, va visitar el monument a l'oficial d'origen espanyol José de Ribas, fundador d'Odessa, i va fer una ofrena floral en homenatge a les víctimes de la guerra.