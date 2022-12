Les sales de concerts rebran el Premi d'Honor de la música valenciana

La consellera d'Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, ha anunciat a qui va destinat el Premi d'Honor de la Música 2022 en un acte de trobada amb les nominades i nominats dels V Premis Carles Santos de la Música. La cerimònia dels guardons se celebrarà el 16 de desembre al Teatre Principal de València.

Diversos gestors de sales de concerts han assistit a l'anunci del reconeixement. En Viu representa més de 20 sales de tota la geografia valenciana i el seu president és Fran Bordonado. L'associació es va crear en 2013 per a promoure concerts i espectacles musicals en directe en locals oberts al públic, i aconseguir el reconeixement cultural de les sales privades de música valencianes. En l'actualitat aquest col·lectiu professional impulsa l'homogeneïtzació i la regularització de condicions i llicències per a afavorir la creació i el manteniment d'espais professionals per a la música en viu.

Vicent Colonques dirigeix la gala, que tindrà un eix argumental molt relacionat amb els guardonats amb el Premi d'Honor: les sales de concerts i tota la imatgeria associada amb molta potència visual.

L'acte comptarà amb la participació d'artistes destacats que interpretaran temes en format de duo. Parelles artístiques com la soprano Èlia Casanova i Carles Dénia; Laura Esparza i el cantant de Smoking Souls, Carles Caselles; Mireia Vives i Toni de l’Hostal, i Monty Peiró i Vera Carrión, del grup Mafalda.

Tots els duos comptaran amb l'acompanyament de la banda Niu, integrada per Tere Núñez, Eva Català i Lucía Zambudio, i amb Marina Alcantud com a directora musical.