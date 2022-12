Alicia Arévalo fa història: es converteix en la primera dona que narra un Mundial en TVE

Els espectadors de TVE van viure aquest dijous un partit històric, i no parlem precisament del disputat entre Espanya i el Japó del Mundial de Qatar. Hores abans d'aquest enfrontament, Alicia Arévalo es va convertir en la primera dona a narrar un partit d'un Mundial en la televisió pública. La periodista va ser l'encarregada de retransmetre la trobada entre Croàcia i Bèlgica que va tindre lloc a l'estadi Ahmad Bin Ali d'Al Rayyan.

Junt amb els comentaris d'Albert Ferrer i Carlos Marchena, la professional va narrar un encontre que va acabar en empat i que va permetre la classificació a huitens de Croàcia com a segona de grup. Arévalo, veu habitual del futbol femení, va concedir unes declaracions a TVE hores abans del partit per a compartir les seues impressions.

"Estic molt emocionada, és una experiència única. Em sent molt afortunada de poder viure un partit d'un mundial in situ i no solament veure'l, sinó també narrar-lo. Encara que tinc l'adrenalina pels núvols, toque de peus a terra", va explicar la periodista. A més, va afirmar ser "conscient" de la gran responsabilitat que tenia entre mans: "Més encara, sent la primera dona a fer-ho en TVE. Tant de bo prompte siguen moltes les veus femenines que narren partits de futbol".

Acostumada a narrar la Copa de la Reina i partits de la selecció femenina, va comentar que no hi ha diferències respecte a un Mundial: "La mecànica és la mateixa. El futbol és futbol, siga la competició que siga. Pel que fa a la preparació, és similar, l'única cosa que pot canviar és la repercussió que puga tindre el partit".

Quant a les crítiques, va afirmar que en els nou mesos que fa que narra partits ha rebut "moltes crítiques constructives que m'han ajudat a millorar i perfeccionar el meu estil". "També missatges en clau positiva que m'animen a continuar responsabilitzant-me de narracions de partits importants. És essencial rebre feedback de persones que et fan arribar la seua opinió", va admetre Arévalo abans de posar el focus en un altre somni: "Una altra il·lusió que tinc molt present és poder viure i anar a una Copa del Món femenina, amb el micròfon en mà".