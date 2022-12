Diverses ambaixades d'Ucraïna a Europa reben 'paquets sanguinolents' amb ulls d'animals

Les ambaixades d'Ucraïna en almenys cinc països europeus han rebut diversos "paquets sanguinolents" que contenien parts del cos d'alguns animals, principalment ulls, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors del país.

Durant els últims dies, les institucions diplomàtiques ucraïneses d'arreu del món han sigut objecte d'actes de "terror i intimidació" en els quals s'ha vist involucrada Rússia, tal com ha explicat.

Així, el Govern ucraïnés ha assenyalat que aquest tipus de paquets han arribat a les ambaixades del país a Hongria, Països Baixos, Polònia, Croàcia i Itàlia, encara que també s'han registrat enviaments sospitosos en consolats del país a Polònia, República Txeca i Itàlia.

"Els paquets en si mateixos estaven banyats amb un líquid d'olor característica i feien una certa pudor. Estem estudiant el significat d'aquests missatges", ha indicat Oleg Nikolenko, portaveu del Ministeri, en un comunicat.

Així mateix, ha explicat que diverses persones han irromput en la residència de l'ambaixador d'Ucraïna al Vaticà i a l'ambaixada del país al Kazakhstan en el marc d'una sèrie d'atacs contra les legacions diplomàtiques del país, com la presència d'una carta amb un mecanisme de detonació trobada a l'Ambaixada d'Ucraïna a Espanya, on un treballador ha resultat ferit lleu.

"Tenim motius per a pensar que s'ha iniciat una campanya ben planejada de terror i intimidació contra les ambaixades i els consolats d'Ucraïna. Incapaços de detindre Ucraïna en el front diplomàtic, estan tractant d'intimidar-nos. Tanmateix, puc dir que això no donarà resultat. Continuarem treballant de manera efectiva per a aconseguir la victòria a Ucraïna", ha assenyalat el ministre d'Exteriors, Dimitro Kuleba.

Aquest mateix dijous, les forces txeques han informat que el consolat ucraïnés a la ciutat de Brno ha hagut de ser evacuat per la presència d'un paquet sospitós, mentre se n'investiga el contingut. Els edificis adjacents també han sigut evacuats.

Les forces ucraïneses estan cooperant amb les autoritats d'aquests països per a investigar tots els casos i analitzar les amenaces rebudes. Mentrestant, les legacions diplomàtiques ucraïneses a l'exterior han sigut posades sota el màxim nivell d'alerta i seguretat seguint ordres del mateix Kuleba.

"Demanem a tots els governs estrangers que garantisquen la màxima protecció de les institucions diplomàtiques ucraïneses seguint la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques", ha recalcat.

No obstant això, el portaveu principal de la Comissió Europea, Eric Mamer, ha expressat que des de la UE "no estan al corrent d'aquest incident", però ha asseverat que "és inacceptable". "Estem en contacte amb les autoritats ucraïneses, així que tindran l'oportunitat d'informar-nos si consideren que ens afecta aquest assumpte", ha resolt.