El Museu de Belles Arts es bolca amb Sorolla

El Museu de Belles Arts de València celebrarà l'Any Sorolla en gran. Està previst que l'octubre de 2023 -almenys, aquest és el desig del seu director, Pablo González Tornel- la pinacoteca puga estrenar la seua sala dedicada al pintor, on exhibirà els quadres propietat del museu i els donats per la col·lecció Lladró, amb El crit del palleter com a gran protagonista de l'espai. Però abans que això ocórrega, la pinacoteca ha programat l'any que ve tres exposicions especials dedicades a Sorolla -o que giren al voltant de la seua figura- i que han sigut presentades aquest matí pel secretari de Cultura, Ximo López Camps, i el director del museu.

Una de les col·leccions més importants Entre aquestes, destaca la que s'inaugurarà el 29 de juny i que reuneix totes les obres de l'artista pertanyents a la Col·lecció Masaveu, una de les més importants en l'àmbit privat que hi ha a Espanya. Són 46 pintures, algunes de molt grans dimensions i, segons González Tornel, d'una “qualitat importantíssima”, creades per Sorolla en la seua etapa de maduresa. A més de per la presència de quadres tan importants en la trajectòria de Sorolla com La meua dona i filles al jardí o La família d'en Rafael Errázuriz Urmeneta, l'exposició destacarà pel seu muntatge, ja que les pintures estaran muntades en pedestals transparents creats per la dissenyadora brasilera Lina Bo Bardi. La prehistòria de Sorolla Abans, del 30 de març a l'11 de juny, i en col·laboració amb la Casa Museu del pintor valencià a Madrid, la pinacoteca del carrer Sant Pius V dedicarà una exposició a “Sorolla abans de Sorolla”, és a dir, als seus orígens com a artista, al treball del pintor valencià abans de la seua estada a Roma i d'embeure's dels corrents més internacionals. Serà la primera vegada que El crit del palleter penge de les parets del Belles Arts, ja que aquesta va ser la pintura que li va donar a Sorolla la “pensió” de la Diputació de València amb la qual va poder instal·lar-se a Roma. Sobre Roma i, també de manera notable, sobre Sorolla girarà l'exposició amb la qual el Belles Arts tancarà la seua programació de 2023. Es tracta d'una mostra feta amb la col·laboració del Ministeri d'Exteriors per a commemorar el 150é aniversari de l'Acadèmia d'Espanya a Roma, una institució que va afavorir la internacionalització de l'art i, sobretot, dels artistes espanyols, i que va tindre, entre altres directors, els valencians José i Mariano Benlliure. Els capritxos de Goya A més d'aquestes tres exposicions temporals, la programació de 2023 també inclou una exhibició de les 80 estampes a l'aiguafort dels “Capritxos” de Goya donades al Belles Arts per Ángel López García-Molins. Es tracta d'una col·lecció que va ser adquirida a Munic pel seu avi, Antonio García Molins.