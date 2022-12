Les obres per a soterrar el tren a València començaran en el primer trimestre de 2023

Les obres del canal d'accés ferroviari, el soterrament de les vies del tren que divideixen actualment els barris del sud de la ciutat de València, començaran en el primer trimestre de 2023. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha assegurat, en acabar la reunió amb els responsables d'ADIF, que el procés d'adjudicació està molt avançat, la qual cosa permetrà començar els treballs de manera pràcticament immediata. Gómez ha assegurat que “hem mantingut una reunió amb els principals responsables del desenvolupament i de la coordinació de l'obra del canal d'accés per part d'ADIF perquè nosaltres, com a Ajuntament, volem conéixer tot el desenvolupament temporal de l'obra més important que tindrà la nostra ciutat”.

La vicealcaldessa ha subratllat la necessitat d'establir mecanismes de coordinació entre els serveis de l'Ajuntament de València i ADIF “per a garantir el normal desenvolupament d'unes obres que tindran un impacte directe en molts barris i per a conéixer el moment i l'estat actual de les obres del canal d'accés. I vull dir -ha afegit amb satisfacció- que tot està molt preparat i molt acabat per a començar pràcticament de manera immediata. De fet, crec que podem ja anunciar que en el primer trimestre de l'any 2023 tindrem bones notícies, perquè podrem veure com comencen a desenvolupar-se els primers moviments d'obra”, ha manifestat.

L'Ajuntament de València ha inclòs en els seus pressupostos de 2023 una primera partida de 31,4 milions d'euros per a afrontar la part de finançament que correspon a la ciutat per a l'inici de les obres. Els treballs estan en l'última fase del procés d'adjudicació i van eixir a licitació per un import de 550 milions d'euros, dels quals el Govern central assumirà el 50 %; la Generalitat, un 25 %, i l'Ajuntament de València, el 25 % restant.

Les obres tindran un termini d'execució d'aproximadament 60 mesos, és a dir cinc anys, i preveuen el soterrament de la platja de vies que divideix els barris del sud de la ciutat de València, així com l'enderrocament del pont de Giorgeta.