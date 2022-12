El Tívoli s'ompli d'emoció, aplaudiments i emotivitat en la celebració de les noces d'or de Burjassot

Una cerimònia emotiva, carregada de sentiment, amb tocs d'humor i pensada perquè tant les 52 parelles del municipi com els familiars que els van acompanyar gaudiren de la celebració de les seues noces d'or junt amb l'Ajuntament de Burjassot.

El Tívoli es va engalanar per a viure una vesprada/nit festiva en la qual totes i tots els presents van corejar la sintonia de l'Un, dos, tres i van cantar la tan famosa cançó de Los Diablos, Oh Oh July.

Cadascuna de les parelles va rebre, de mans de l'alcalde de Burjassot, Rafa García, i de la regidora de Majors, M. Ángeles Navarro, un marc de plata gravat i una rosa. Els dos representants municipals van destacar la importància de celebrar cada any aquest acte i la felicitat de veure tantes parelles juntes en aquests 50 anys de matrimoni.

L'acte va finalitzar amb un vi d'honor per a totes les parelles i els seus acompanyants, que van brindar per continuar celebrant el seu aniversari de noces amb la mateixa il·lusió.