La C. Valenciana tancarà l’any quasi amb el triple de dèficit que la mitjana

La Comunitat Valenciana acabarà 2022 amb un dèficit del 2,7 %, quasi triplicant la mitjana del conjunt de l’Estat i només superada per Múrcia (3 %), segons un estudi de Fedea publicat aquest dilluns. La previsió empitjora la feta per l’autoritat fiscal (Airef) en una dècima i al mig punt la del mateix Consell.

L’Observatori Fiscal i Financer de les Comunitats Autònomes publicat aquest dilluns, que analitza els ingressos i despeses autonòmiques fins a agost de 2022 i presenta una estimació del saldo pressupostari a tancament de l’exercici, estima que només País Basc i Navarra, els dos territoris fora del sistema de finançament, tancaran l’any en positiu o pla.

Per part seua, altres set autonomies ho faran en números rojos, amb la Comunitat Valenciana i Múrcia, les dues grans perjudicades pel sistema de finançament, registrant el pitjor saldo del conjunt de l’Estat.

L’anàlisi elaborada per José Ignacio Conde-Ruiz (FEDEA i UCM), Manuel Díaz (FEDEA) i Carmen Marín (FEDEA), preveu que set comunitats tancaran l’exercici amb un dèficit per damunt de la mitjana autonòmica (-1,0 %): Múrcia (-3 %), Comunitat Valenciana (-2,7 %), Castella-la Manxa (-1,9 %), Catalunya (-1,3 %), Canàries (-1,2 %), Extremadura (-1,1 %) i Andalusia (-1,1 %).

Galícia igualarà la dada nacional (-1,0 %) i molt a prop se situaran Castella i Lleó (-0,9 %) i Balears (-0,9 %), mentre que “clarament per davall” del conjunt de les autonomies se situaran Aragó (-0,4 %), Madrid (-0,3 %), Astúries (-0,3 %), Cantàbria (-0,2 %) i La Rioja (-0,2 %).

D’aquesta manera, el dèficit del -1,0 % del PIB del conjunt de les administracions autonòmiques serà “molt superior” al 0,05 % de 2021.

Sense fons extra per la pandèmia

L’informe de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada ho explica, en primer lloc, perquè enguany les comunitats no han rebut ajudes ni fons extraordinaris per a compensar les despeses de la covid-19 i, en segon lloc, perquè els recursos del sistema de finançament autonòmic han sigut inferiors per la liquidació negativa de 2020.

Sobre aquest tema apunta que, si bé aquesta ha sigut compensada per l’Estat, en 2021 la liquidació de 2019 va ser positiva en 8.942 milions d’euros.

Un altre factor que recull Fedea és que la reducció de les despeses de les comunitats serà “complicada” a causa dels majors costos relacionats amb la inflació, per la qual cosa adverteix que la reducció del dèficit en els pròxims exercicis “serà una tasca difícil i que requerirà mesures de consolidació fiscal addicionals, és a dir, un augment dels ingressos o una reducció de les despeses”.

Segons les dades publicades per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, que recull aquest últim número de l’Observatori de FEDEA, el saldo en comptabilitat nacional de les comunitats autònomes fins a agost va ser de -3.983 milions d’euros (-0,3 % del PIB), la qual cosa suposa un empitjorament respecte a 2021 de 1.244 milions d’euros (0,1 % PIB).

Aquesta “deterioració”, afirma l’estudi, és degut tant a una reducció dels recursos del sistema de finançament autonòmic com a un augment de les despeses no financeres.

Aquesta projecció de dèficit no té en compte l’impacte que poden tindre els fons europeus REACT-UE i el Pla de recuperació, transformació i resiliència, des de la perspectiva que els dos són “neutrals en dèficit”, ja que es comptabilitza en el mateix exercici un ingrés i una despesa pel mateix import.