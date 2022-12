Dénia es promociona a Barcelona com a ciutat de congressos

La fira IBTM és una cita eminentment professional, especialitzada en el segment MICE (congressos, reunions i incentius), i és considerada com una de les més rellevants a escala internacional per la qualitat dels expositors i compradors. A aquesta edició han assistit més de 2.200 empreses expositores de 150 països diferents, que es van reunir amb més de 3.500 compradors, la qual cosa va generar més de 100.000 reunions de negoci i amb assistència de més de 10.000 persones.

Dénia és membre de la xarxa Spain Oficina de Congressos, secció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies especialitzada en el turisme MICE, des de juny d’enguany. Des que s’hi va incorporar, la participació en aquesta fira ha sigut la primera acció promocional directa de Dénia Oficina de Congressos, amb assistència de personal de Turisme Dénia i empresariat del sector, entre aquests, de l’Hotel Dénia Marriott La Sella i AEHTMA.

L’avaluació de les cites que s’han mantingut amb diferents compradors del segment de reunions és positiva, quant a la captació de negoci per a Dénia com a destinació MICE. La particularitat d’aquesta mena de cites és que són preagendades amb antelació d’acord amb els interessos de l’expositor, en aquest cas, Dénia Oficina de Congressos, i dels compradors interessats en destinacions de congressos. Així mateix, en ser reunions one to one permeten interaccionar de manera molt directa als interessos dels compradors.

Per a l’any 2023 Dénia Oficina de Congressos té previst desenvolupar el pla d’acció en el marc del Pla de promoció del departament de Turisme de l’Ajuntament de Dénia. En aquests moments s’està treballant amb el sector privat per a definir aquest full de ruta.