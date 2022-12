Es desprén part de la teulada d’un habitatge del barri antic de Xàtiva

Va passar ahir, diumenge 4 de desembre, al voltant de les 10.30 del matí. El vent i les pluges dels últims dies han agreujat l’estat de la teulada d’una casa abandonada en el barri antic de Xàtiva i part de la coberta va caure al carrer. Tant la Policia Local com els bombers es van acostar fins al lloc dels fets. Els agents van col·locar una cinta d’abalisament al llarg de tota la part afectada i van tancar l’artèria al trànsit i al pas de persones. Bombers del parc de Xàtiva es van acostar fins al lloc i van revisar l’estructura des d’un balcó pròxim i amb un vehicle elevador. Van decidir trencar les altres parts de la teulada que presentaven perill, per la qual cosa es van acumular més rebles en la via pública després de l’actuació.

La brigada municipal està aquest matí retirant les restes i des del consistori apunten que la titular de l’immoble té des de fa setmanes un requeriment per a actuar en l’habitatge, ja que fa dies es va registrar un incident similar, encara que menys greu. Fonts municipals han comentat a Levante-EMV que la propietària ha explicat que la casa “és d’un banc” i en l’actualitat s’està investigant per a dirimir la responsabilitat davant del que ha passat.