Els transportistes demanen ajudes i un període de transició per a la zona de baixes emissions de València

La Federació Valenciana d’Empresaris del Transport i la Logística (FVET) ha demanat a l’Ajuntament de València que el futur model de zona de baixes emissions (ZBE) tinga present les operatives del sector que es fan en aquesta àrea. La restricció d’accés en funció de l’etiquetatge mediambiental del vehicle afectarà principalment els serveis de mudances, de distribució urbana de mercaderies i les operatives de grues, subsectors que representen, segons la Federació, el 25 % de les empreses transportistes valencianes associades.

Després de les ZBE de Madrid i Barcelona, ha arribat l’hora de ciutats de tota Espanya de més de 50.000 habitants entre les quals es troba València, tal com estipula la Llei 7/2021, de canvi climàtic i transició energètica. “El transport que opera a València ja s’ha vist penalitzat per la remodelació del barri antic. Ara, mentre s’està definint el model de ZBE, demanem que es considere la nostra activitat que, entre altres coses, permet proveir de medicaments, aliments i altres productes de primera necessitat a particulars i a empreses”, afirma Carlos Prades, president de FVET.

Període de transició cap a les 0 emissions

La ZBE està previst que s’implante a València en 2023, però encara no està definit el model. Independentment que s’establisca la prohibició absoluta d’accés en funció de l’etiquetatge mediambiental del vehicle o la limitació d’accés i el pagament d’una taxa segons el nivell d’emissions, des de la Federació insisteixen en la necessitat de dotar el transport d’una infraestructura adequada per a poder efectuar eficaçment les operatives en aquesta zona. En concret, reclamen ampliar les places d’ús exclusiu per a càrrega i descàrrega de la mercaderia i que puguen ser monitorades pels transportistes per a controlar-ne la disponibilitat i temps d’utilització.

A més, demanen més recursos per a la renovació de flotes. “És imprescindible fixar un període de transició per a renovar les flotes i, en paral·lel, incrementar les ajudes per a les empreses que tenen dificultats per a fer la transició. Les grues i els vehicles que fan mudances o proveeixen de subministraments hotels, restaurants i cafeteries tenen cicles de renovació molt llargs. Actualment, el gas o els vehicles elèctrics tenen escassa implantació en el mercat de vehicles pesants, a la qual cosa se sumen les demores de fins a un any en el lliurament”, explica el president.

La inversió en una grua, amortitzada en 7 anys

El president de l’Associació Valenciana d’Empresaris de Grues, Fran Alapont, adverteix de les dificultats que té aquesta classe de transport per a renovar les flotes. “El termini d’amortització de la inversió d’una grua és superior a 7 anys. Pensar que pot haver-hi una normativa que dificulte l’entrada a la ciutat d’aquests vehicles en un horitzó inferior a aquests 8 o 10 anys ens sembla una barbaritat, més encara quan no tenim una alternativa viable als motors dièsel EURO 6 d’última generació. Els motors elèctrics no semblen ser, en aquests moments, una solució eficaç per als vehicles pesants, el gas està disparat i parlar d’hidrogen hui és ciència-ficció”, assegura Alapont.

FVET s’ha posat a la disposició de l’Ajuntament de València per a poder treballar en un projecte que conjugue la reducció de l’impacte mediambiental i les necessitats del transport en la capital del Túria.