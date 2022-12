En l’Elite Edition de València en 2020 es va quedar a 17 segons, i al febrer d’aquest mateix any a Sevilla, a 62. Però ahir no va fallar, i acompanyada de la seua llebre Roger Oriol, Marta Galimany va poder batre a la tercera (2:26:14) un dels rècords d’Espanya més anyencs, el que va aconseguir en la Marató de Sant Sebastià fa 27 anys Ana Isabel Alonso (2:26:51). “Estic enamorada d’aquesta ciutat i havia de ser ací. Encara no m’ho crec, m’he trobat molt bé tota la carrera, veia que els parcials eren bons i en el 34 he pensat ‘vaig bé, ja no se’m pot escapar’”, va dir la tarragonina, natural de Valls, que ahir mateix va rebre la felicitació telefònica de la seua predecessora al capdavant del rànquing nacional de la distància. “Sempre he dit que la pressió no me la posa la gent, me la pose jo. A partir d’ara el que vull és continuar millorant les meues marques, millorant com a atleta i ara a accelerar això”, va afegir pensant en els Jocs Olímpics de París 2024.

“M’alegre molt perquè qui bé busca, bé troba, i ella no ha deixat mai d’intentar-ho”, assegura a EFE Ana Isabel Alonso. “La marató de València és de les més boniques, ha fet un dia estupend i a ella li ha enxampat en plena forma i ha saltat el rècord. Sabíem que ho tenia als seus peus. S’han alineat tots els astres a València. Que ho gaudisca almenys tants anys com jo”. La segona espanyola en meta va ser Carolina Pascual (2:36:42) i tercera, Cristina Giurkanu (2:37:44). El gallec d’origen etíop Tariku Novals, de 23 anys, es va destapar com el millor espanyol, setzé en meta, amb 2:07:18, el quart millor crono espanyol de la història en la seua segona marató. “He tingut un duel amb Ayad pel primer lloc. Quan vaig veure la possibilitat de ser el primer espanyol no hi havia dubte possible. Ha sigut una experiència meravellosa. València és màgica”, va dir Novals, que es va quedar a 53 segons del rècord nacional d’Ayad Lamdassem (2:06:25) Mentrestant, València va albergar una vegada més el campionat autonòmic de marató. Cristina McKnight es va llevar l’espina del seu debut en 2021, amb 2:39.29, com a quarta espanyola. I Rubén Crespo es va imposar amb 2:18:51 al gran favorit Hassane Ahouchar (2:19:27).