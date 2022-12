Sanitat demana a la població que es vacune i use mascareta aquestes festes

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha immunitzat contra la grip 846.733 persones des del 17 d’octubre, quan va començar la campanya de vacunació. Per províncies, s’han vacunat 100.879 persones a Castelló, 433.017 a València i 312.837 a Alacant.

El conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez, ha insistit en la importància d’immunitzar-se i de mantindre unes certes mesures de cara als pròxims dies festius, “no només per a poder gaudir amb la família i amics, sinó també, en l’àmbit general, per a reduir la càrrega assistencial i garantir així una millor assistència per a tots”.

“És important que els que han d’immunitzar-se –ja siga de la vacuna de la grip, de la dosi de reforç contra la covid o de les dues– ho facen”, ha destacat, al mateix temps que ha subratllat que “també és molt recomanable l’ús responsable de la mascareta en llocs tancats o quan estem amb persones vulnerables, perquè tinguen immunodeficiències o una edat avançada”.

En aquest sentit, els col·lectius per als quals està pautada la vacuna antigripal són les persones majors de 65 anys, dones embarassades o que acaben de donar a llum i les persones que tenen risc de patir complicacions perquè pateixen patologies de base, així com personal sanitari i sociosanitari o els que viuen en centres de majors o de diversitat funcional, ha indicat la Generalitat.

Amb l’objectiu d’optimitzar la cobertura vacunal, els departaments de salut estan desenvolupant diferents estratègies en funció de les característiques sociodemogràfiques de la població a la qual atenen i d’altres singularitats. En concret, els de menys població o persones més majors fan avisos personalitzats a través de telefonades, missatges SMS i fins i tot cartes.

La difusió de la informació a través de les xarxes socials dels departaments o de bàndols o ràdios municipals, amb la col·laboració dels ajuntaments, són unes altres de les fórmules que s’estan emprant per a informar la població susceptible de vacunar-se.

A aquests sistemes se suma la captació oportunista, és a dir, que el personal sanitari aprofita qualsevol visita al centre de salut dels pacients susceptibles d’immunització per a oferir-los vacunar-se. D’igual manera, en les visites domiciliares a població de risc també es brinda l’oportunitat de vacunar-se.

La segona dosi de record arriba a 714.107 persones

La campanya antigripal discorre en paral·lel amb l’administració de la segona dosi de record contra la covid-19, que es va iniciar el 26 de setembre. Des de llavors, 714.107 persones han rebut aquesta dosi (266.217 a Alacant, 81.926 a Castelló i 365.964 a València). Es tracta de professionals i residents de centres sanitaris, persones de 60 anys o més, persones dependents que no viuen en un centre de majors o de diversitat funcional i pacients que pateixen patologies de risc.