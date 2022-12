Joguets segurs tot i la pujada de preus

Els joguets també són més cars enguany. Els preus en el sector s'han incrementat d'un 15 a un 20 %, de manera que ocasionarà problemes en els sectors més vulnerables i les classes mitjanes, que són els més perjudicats davant d'una pujada de preus provocada per la crisi crisi energètica, la pujada de materials i la falta d'alguns subministraments.

Així ho asseguren des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana, a qui preocupa, a més, que la situació econòmica "porte la ciutadania, sobretot els més vulnerables, a comprar joguets de poca qualitat, incrementant la falta de seguretat d'aquests per als més menuts".

"És el preu i els desitjos del xiquet el que marca l'elecció del joguet. Però mai s'ha d'oblidar que, abans de res, han de ser segurs; i per a això el joguet ha de portar la marca CE. Per tant, s'han de rebutjar els joguets que no porten aquesta marca i denunciar-ho davant dels organismes de consum", explica el secretari de la Unió de Consumidors, Vicente Inglada.

Per a assegurar-se del control de qualitat dels joguets, des de la Unió de Consumidors insten a "comprovar sempre que en l'etiquetatge del joguet figure el nom, raó social o marca del producte i la direcció del fabricador o el seu representant legal o importador. Cal assegurar-se, sempre, que hi haja aquest etiquetatge, i guardar el tiquet de compra del joguet, ja que en cas que hi haja algun problema és important tindre aquestes dades per a qualsevol reclamació".

En l'etiquetatge també han de figurar una sèrie d'advertiments quan siga necessari, com "No és convenient per a xiquets menors de tres anys" "Atenció. Utilitzeu-lo amb equip de protecció". Advertiments que han d'aparéixer en l'etiquetatge dels joguets químics o mòbils, com els patins, etc.

"Cal tindre en compte l'edat mínima recomanada que aquest indique, triar un joguet apropiat a l'edat del xiquet en facilita l'ús correcte per part del menut, amb el que això implica per a la seua seguretat física. Mai cal oblidar-se que el joguet és per al xiquet, raó per la qual s'han de tindre en compte les capacitats i necessitats", afig Inglada.

Recomanacions

Des de la Unió de Consumidors destaquen la necessitat de traslladar als més menuts "una sèrie de valors en la compra dels nostres regals més necessaris que mai, valors col·laboratius, conscienciació mediambiental i de cura del nostre planeta". També destaquen que, tenint en compte la situació econòmica, "és més necessari que mai una planificació de les nostres compres i comparar els preus entre els diferents tipus d'establiment, diversificar les nostres compres i col·laborar amb el xicotet comerç dels nostres barris i ciutats".

Per a fer un consum responsable, des de l'entitat recomanen "planificar les compres amb antelació i comparar preus. Els preus sempre han d'ajustar-se a l'economia familiar evitant despeses per damunt de les nostres possibilitats i el pagament fraccionat de targetes que pot generar un endeutament innecessari. Res de crèdits ràpids que llastren la nostra economia durant mesos".

A més, des de l'entitat insten a elaborar un pressupost "que prioritze els productes que veritablement siguen necessaris per a les famílies i els nostres fills. No deixar-nos convéncer per la publicitat, els anuncis i els catàlegs que inunden les nostres cases en aquestes setmanes prèvies a la celebració del Nadal. Fer un consum responsable, sostenible i igualitari".

En una societat de consum, des de l'associació valenciana insten a aprofitar l'ocasió per a educar els més menuts. "Els nostres regals sempre han de tindre un valor afegit i és important que traslladem això als més menuts", asseguren. I afigen: "És veritat que s'observa una disminució important respecte a la diferenciació de gènere, que estava marcada per rols establits i estereotips, sobretot en publicitat i catàleg. No obstant això, encara es continua trobant diferències respecte als colors (utilització del rosa i del blau)".

Des de la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana asseguren que hi ha hagut un "descens significatiu de joguets de tipus bèl·lic, els quals s'han substituït per jocs col·laboratius que permeten desenvolupar altres habilitats en els més menuts" i que enguany, a més, les consoles, deixaran de ser els productes més demandats "reemplaçant-se per joguets més tradicionals que fomenten altres valors".