Les dones ja quintupliquen els homes en carnets de conduir

Les bretxes entre homes i dones són cada vegada més estretes, tot i que encara resulten evidents. Una de les que s'ha reduït progressivament té a veure amb la conducció de vehicles. L'últim informe de la Direcció General de Trànsit mostra que entre l'any 2020 i el 2021, el nombre de permisos nous entre les dones va ser cinc vegades superior al dels homes.

El cens de conductors elaborat per la DGT xifrava l'any passat en 188.430 el nombre de persones amb carnet a la comarca. Això representa, d'una banda, que el 62 % dels veïns de la Ribera té carnet. I també un lleuger repunt respecte a l'exercici anterior, en el qual n'eren 187.176. A penes un 0,7 % més.

A pesar que la presència femenina supera lleugerament la masculina en el còmput total d'habitants, la diferència en llicències per a conduir no guarda aquesta proporció i encara mostra una bretxa de gènere clara. Quasi el 60 % dels carnets tenen nom d'home, mentre que poc més del 40 % pertanyen a dones.

Volum de llicències

Tot i aquestes dades, durant l'any passat es va reduir la desigualtat. Dels poc més de 1.200 carnets nous que atorga l'informe a la comarca, 1.042 els van obtindre dones, mentre que només 212 van acabar en mans masculines. És a dir, pràcticament cinc vegades més.

A pesar que l'informe de la DGT estableix que el 62 % de la població de la comarca està habilitada per a conduir un automòbil, hi ha fins a tres localitats que superen, fins i tot, la barrera del 70 %. El poble on un major percentatge dels seus veïns té carnet és Sellent, amb quasi un 78 %. A Beneixida i a Fortaleny la xifra arriba al 71 %. Per damunt de la mitjana riberenca també apareixen municipis com Sant Joanet, Rafelguaraf, Antella o Gavarda. Es tracta, en qualsevol dels casos, de poblacions xicotetes amb una oferta de serveis menor i escasses opcions de transport públic, la qual cosa obliga els seus veïns a recórrer al vehicle privat per a satisfer moltes de les seues necessitats. D'altra banda, Montserrat, Montroi i Cullera són les localitats on un menor percentatge de la seua població té permís de conducció, totes aquestes inferiors al 56 %.

L'informe ministerial constata, certament, la reducció de la bretxa de gènere en aquest àmbit, encara que en molts municipis encara s'observen diferències importants. Llaurí és el poble de la Ribera amb menys conductores, almenys en proporció. Tan sols el 36,44 % dels carnets estan en mans de dones. També registren percentatges baixos Massalavés, Antella, l’Ènova, Turís, Sumacàrcer, Beminodo i Montroi, totes aquestes amb valors inferiors al 40 %.

Tot i això, no hi ha cap poble en el qual els permisos femenins superen els masculins. El major volum el registra Sant Joanet, on figura un nom de dona en el 47,22 % de les llicències de conducció. Beneixida, Fortaleny, Senyera i Rafelguaraf es troben per darrere, encara que per damunt del 44 %.

Tipus de vehicles

Finalment, l'informe de la DGT també permet conéixer la tipologia dels vehicles registrats a la comarca. L'any 2021 eren 241.451. D'aquests, 163.700 corresponien a turismes, que representaven el 67,8 % del total del parc mòbil. Quasi 24.000 eren motocicletes, un nombre que representa el 9,85 % dels vehicles. Ciclomotors i camions superaven, respectivament, les 19.000 unitats, és a dir, el 8 % del total. En l'últim nivell es trobaven les furgonetes, que significaven el 4,3 % de les actuacions de la comarca en aconseguir les 10.390.