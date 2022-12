La Safor rep més d'un milió d'euros per a cuidar el seu patrimoni

Els edificis que formen part del mapa del patrimoni cultural són l'últim vestigi viu de la història dels pobles. Per aquest motiu, els ajuntaments sempre posen molt d'interés en valorar-los també com a atractiu turístic. Però, per a fer-ho, és necessari cuidar-los, acaronar-los perquè es mantinguen, perquè oferisquen al visitant tota l'esplendor que el pas del temps, les diferents efemèrides i el desgast al qual, moltes vegades, els sotmet la mà de l'home, els permeta.

I això, com quasi sempre, són uns diners que en molts casos els ajuntaments no tenen, per la seua grandària o perquè necessiten destinar-los a mantindre els serveis i atencions que ofereixen als seus veïns i veïnes. Per això és tan important l'ajuda en forma de subvencions finalistes que arriben des d'altres administracions.

La setmana passada, el DOGV publicava una resolució del director general d'Administració Local, Antoni Such, per la qual es concedeixen una sèrie d'ajudes per a la protecció i el foment del patrimoni i també per a la dinamització cultural i renovació d'aquests espais. A la comarca de la Safor, es beneficiaran 13 municipis, que rebran un poc més d'un milió d'euros (1.083.885).

En la majoria dels casos es tracta d'actuacions sobre monuments històrics molt importants, alguns declarats Bé d'Interés Cultural (BIC), com és el cas, ja publicat la setmana passada, del castell de Marinyén o de 'la Reina Mora' de Benifairó de la Valldigna, que rebrà 150.000 euros, que, sumats a altres 200.000 que s'inclouran en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), serà la major aportació mai rebuda per a aquesta fortalesa.

Una altra actuació important i també esperada pel seu ajuntament són els 150.000 euros per a dur a terme una actuació d'urgència en el Calvari de Potries, que es troba actualment en una situació bastant delicada, o la consolidació del castell del Rebollet de la Font d'en Carròs, que rebrà la mateixa quantitat i que, precisament, fa uns dies, era notícia per haver patit un sabotatge en forma de grafitis.

Un altre edifici que ha sigut clau en la història de la comarca de la Safor i que també serà sotmés a millores és el Palau dels Comtes de Ròtova, al qual es destinaran 150.000 euros, la mateixa quantitat que la Generalitat destinarà a Almoines per a la rehabilitació de l'antiga fàbrica Lombard.

Amb una quantitat sensiblement inferior de 62.998 euros, Xeraco durà a terme obres de consolidació i restauració de la Torre de Guaita, un element que forma part de la línia de protecció del litoral que es va construir a mitjan segle XVI per tota la costa valenciana, com les que hi ha a Tavernes o Piles.

Pel que fa a la capital de la Valldigna, aquesta rebrà 54.817 euros per a la restauració del Molló que separa aquest terme municipal del de Cullera, un altre dels BIC que s'inclouen en el llistat d'elements que la Generalitat protegirà amb les seues ajudes al patrimoni. Beniarjó rebrà 4.442 euros per a la reparació i instal·lació de l'enllumenat de l'aljub i la Casa Palau d'Ausiàs March.

Xeresa, d'altra banda, aposta per un espai costumista com el safareig, a la conservació del qual destinarà els més de 12.100 euros que rebrà de la Generalitat, mentre que Vilallonga rebrà 20.994 euros per a la rehabilitació del porxo de l'ermita.

Els edificis de culte religiós són un altre dels elements als quals es destinaran aquestes ajudes. Castellonet de la Conquesta, per exemple, invertirà 22.393 euros en la restauració de la façana lateral, restitució de la vidriera i conservació interior de la seua església, mentre que Llocnou de Sant Jeroni instal·larà un nou accés adaptat per a la parròquia de Sant Roc.