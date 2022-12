Smoking Souls anuncia una "parada" després de 12 anys de carrera

La banda valenciana Smoking Souls han anunciat hui una "parada temporal" en la seua carrera, encara que manté les seues actuacions en concerts i festivals programades en 2023, incloent-hi les seues cites del 7 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona i de l'11 de novembre al Wizink Center de Madrid.

"No és un adeu, és un fins prompte", avisa la banda de Pego, que en aquest any 2022 ha publicat un nou disc, "La cura", i que va iniciar una gira que els va portar fa unes setmanes a actuar a Mèxic. A més, Smoking Souls és el grup amb més nominacions en els premis Carles Santos, que, divendres que ve, 16 de desembre, entregarà la Generalitat.

Passió, coratge i honestedat

"En aquests 12 anys fent música sempre hem volgut oferir el millor de nosaltres, en cada cançó, en cada disc i en cada directe . La nostra filosofia sempre ha sigut donar-ho tot amb passió, coratge i honestedat. El que va començar sent un projecte entre amics de poble ha anat creixent fins a convertir-se en l'eix central de les nostres vides i professió", han explicat aquest matí en les seues xarxes socials.

"Per això –continuen– sentim la necessitat d'allunyar-nos dels escenaris durant un temps, per a agafar aire, noves vivències i perspectiva per a poder tornar amb noves cançons en un futur. Encara ens queden coses a dir".

De moment, Smoking Souls tenen programat un concert al Festivern, que tindrà lloc el 30 de desembre; un altre al Gazpatxo Rock d'Ayora, l'11 de febrer; un altre el 15 de juliol al Pirata Rock de Gandia, i les dues grans cites junt amb Desakato al Sant Jordi Club de Barcelona (el 7 d'octubre) i al Wizink Center de Madrid (l'11 de novembre).

"Som els que venen de baix", conclouen citant una de les seues cançons (Alcohol i sal), "dels xicotets relats que transformen la història, la gent senzilla de poble amb arrels i pertinença".

"Gràcies al nostre benvolgut públic per tot el suport rebut en aquests anys", finalitza el comunicat.

Referents del rock valencià

Després de dotze anys de carrera, Smoking Souls s'han consolidat com una de les bandes referencials del rock valencià. Cançons impecables, inflamades, contundents, ràpides i pesades. Amb unes tornades èpiques i una connexió quasi màgica amb un públic que adora el seu hardcore melòdic, rítmic, harmònic i ballable. Esmolat en la forma, però també en els missatges compromesos, passionals, refermants i resilients.

Carles Caselles, Pau Camps, Josep Bolu i Marc Miralles van crear Smoking Souls el 2010, any en què van publicar el seu primer EP amb tres cançons en castellà i una en valencià. Dos anys després, van llançar L’espenta, el seu primer disc i una producció autoeditada completament en valencià. En 2015 van publicar el seu segon àlbum, Nòmades, amb el seu actual segell, Propaganda pel fet!.

En 2017 van llançar Cendra i or, guardonat com a millor disc de rock en els premis Ovidi. També van rebre el premi a millor videoclip per Vida. Amb aquest disc van fer una gira que els va portar a desenes de municipis valencians, però també a Madrid i Catalunya.

Paratges preferits (2018) és un àlbum/EP gravat en directe i amb set cançons en acústic, i en 2019 van presentar l'àlbum Translúcid.

En 2021, Caselles va presentar l'EP L’afluent, un projecte en solitari amb lletres personals i un estil menys rocker que el d'Smoking Souls. L'EP el va precedir el senzill La bellesa del risc, una col·laboració entre Caselles i Sandra Monfort.

Finalment, en 2022 van publicar La cura, un disc de set cançons esmolades, melòdiques i urgents gravat en set estudis i amb diversos productors.

L'aventura mexicana

Fa menys d'un mes, Smoking Souls van actuar per primera vegada a Mèxic, una oportunitat que, segons van assenyalar a Levante-EMV, els va fer "al·lucinar" per la rebuda que havia tingut la banda. "Vam tocar al Frontó Mèxic dins del Festival Transgressiu –recordaven–. El públic mexicà destaca per ser molt intens i sentit, valora molt poder escoltar propostes que venen del continent europeu i que no són fàcils de veure en directe allí".

"No podíem creure tindre centenars de fans allí, que fins i tot es van desplaçar de Guadalajara i Costa Rica fins a Mèxic per a veure'ns –assenyalaven també–. Va ser màgic poder conéixer molts dels nostres seguidors després del concert i compartir algunes converses. Un públic entregat i atent a la nostra música que no veu en l'idioma cap barrera ni impediment per a viure-la i sentir-la".

"Mai oblidarem aquesta aventura tan lluny de casa, hem tingut temps per a visitar diferents mitjans de comunicació i fer algunes entrevistes i un poc de turisme. És xocant observar el ritme frenètic i caòtic d'una ciutat amb 23 milions d'habitants (18 milions més que tota la Comunitat Valenciana) i on tot sembla mantindre un ordre natural inexplicable", destacaven.

"El dia d'abans del festival caminàvem pels carrers de la ciutat i topem amb una banda de covers al carrer, inexplicable i esporàdicament acabem tocant una cançó amb els seus instruments. El carrer es va paralitzar i la gent ho va gaudir sense entendre massa què cantàvem. Tenim la sensació que ací la gent és molt receptiva i tolerant", finalitzaven.