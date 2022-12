Castillo insisteix a sol·licitar el seu asil a l'ambaixador de Mèxic al Perú

L'expresident del Perú, Pedro Castillo, ha reiterat des de presó la seua sol·licitud d'asil davant de l'ambaixador de Mèxic a Lima, Pablo Monroy, segons ha informat el ministre d'Exteriors mexicà.

"L'ambaixador Pablo Monroy em reporta des de Lima que va poder entrevistar-se a les 13:30 hores amb Pedro Castillo en el centre penitenciari. El va trobar bé i en companyia del seu advocat", ha informat el cap de la diplomàcia mexicana, Marcelo Ebrard.

Ebrard ha indicat que Castillo "ha ratificat la sol·licitud d'asil rebuda en l'ambaixada de Mèxic aquesta matinada (02:00 hora local)". "Hem procedit a iniciar consultes davant de les autoritats peruanes", ha anunciat el líder de la cartera d'Exteriors.

"Persecució infundada"

L'advocat de l'exmandatari peruà, Víctor Gilbert Pérez Liendo, havia enviat una carta al president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, en la qual sol·licitava "considerar atorgar asil" a Castillo per "la persecució infundada d'òrgans de justícia que han pres un caràcter polític en les seues actuacions".

Així, el defensor sol·licitava al dirigent mexicà que accedisca a la sol·licitud d'asil "en motiu de resguard de la seua vida i la seua integritat".

"Pretenen processar-lo per simples anuncis de voluntat o intenció que no configuren cap il·lícit penal (com a molt, actes preparatoris)", segons fa constar la carta enviada per Pérez Liendo.

L'advocat ha assegurat que "aquests òrgans han creat un clima d'indefensió extrema i persecució purament política de tota persona que pense diferent del grup oligàrquic que impera sobre totes les institucions del país".

"Ni tan sols m'han permés accedir a Castillo, tot i haver-me identificat com a advocat defensor seu, per la qual cosa és evident el risc greu en què es troba", va indicar en la carta dirigida a López Obrador.