Desarticulen una organització amb base a Gandia que robava en habitatges de diverses províncies

La Guàrdia Civil ha detingut set persones components d'una organització que havia comés almenys 40 assalts a habitatges en diverses províncies i que havia aconseguit un botí d'uns 800.000 euros, segons ha informat en un comunicat la Benemèrita. L'organització tenia la base d'operacions a Gandia, tal com han informat els responsables de la investigació, que també ha acabat amb cinc registres en diversos habitatges de Madrid i València.

En total, l'operació ha suposat la detenció dels set integrants del grup i s'han intervingut joies, diners en efectiu, productes de tecnologia i material utilitzat per a cometre els robatoris.

Robatoris a Salamanca, Valladolid, Lleó, Palència, La Rioja, Navarra i Saragossa

L'operació per a desarticular aquesta banda va començar el passat mes de març, quan es van cometre una sèrie de robatoris en habitatges a la província de Salamanca. La Guàrdia Civil va iniciar les perquisicions en sospitar que els autors podrien ser els mateixos que havien dut a terme altres assalts similars a les províncies de Valladolid, Lleó, Palència, La Rioja, Navarra i Saragossa.

Diversos membres de la banda no residien a Espanya, sinó que usaven l'aeroport de Lisboa per a entrar i eixir d'Espanya amb destinació a Albània, el seu país d'origen. La base d'operacions estava situada a Gandia, des d'on es desplaçaven a les diferents províncies on duien a terme els assalts.

La Guàrdia Civil ha indicat que els líders de la banda canviaven de nom "de manera habitual" a Albània, la qual cosa dificultava el seu rastreig a Espanya. Un d'ells, va arribar a tindre tres noms i identificacions diferents.

En l'operació han col·laborat la Policia de Segurança Pública de Portugal i un grup de treball policial a Albània.