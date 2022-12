L'aeroport de València agafa gran volada amb l'impuls de les ‘low cost’

Ha sigut una de les millors notícies en el context turístic valencià dels últims mesos. L'aeroport de València acumula des de juny –i a l'espera de les dades de novembre– una successió de mesos rècord en la sèrie històrica en l'arribada o eixida de passatgers des de les seues instal·lacions. A l'agost, fins i tot, es va arribar a aconseguir un pic sense antecedents, per damunt dels 900.000 viatgers (903.183). Els valors, sense precedents, són encara més destacables si es té en compte el context: la recuperació d'una pandèmia que va provocar que viatjar es convertira, durant mesos, en una pràctica quasi impossible i que ha provocat que bona part de les bases espanyoles, entre aquestes la d'Alacant, encara no hagen recuperat les seues xifres precovid. Amb aquest escenari, com ha aconseguit l'aeroport de València aconseguir millors dades que fa tres anys, especialment des del començament del segon semestre de l'any?

L'explicació està en els vols desplegats amb origen o destinació en l'aeròdrom de Manises, un registre que –segons les dades d'Aena– va augmentar entre juliol i octubre un 1,81 % respecte a 2019 impulsat per les companyies low cost, per les quals molts viatgers opten per les seues tarifes més baixes. En concret, si es comparen les operacions que en aquest període de quatre mesos en 2019 eren les deu principals aerolínies de l'aeroport –per ordre, Ryanair, Air Nostrum, Vueling, Air Europa, Lufthansa, Easy Jet, Transavia, Swiss, KLM i Tap Air Portugal– es van comptabilitzar 26.525 vols lligats a l'aeroport valencià pels 26.727 dels mateixos mesos en 2022.

No obstant això, dins d'aquest balanç, Ryanair –que permet viatjar a Milà, Londres, Brussel·les, París, Edimburg, Tenerife o Palma, entre moltes altres destinacions– va ser la que més va augmentar la seua operativitat respecte a 2019, un 23,6 %, si es compatibilitza per a aquest període 8.405 vols pels 6.798 de fa tres anys. No ha sigut un cas aïllat entre les empreses barates, perquè Vueling també ha elevat la seua aposta per la base valenciana. Sense anar més lluny, en aquests quatre mesos prepandèmia va acumular quasi 3.000 operacions (2.986), mentre que ara, després d'un creixement del 20 %, ja se situa en les 3.586, de manera que és la segona aerolínia amb més vols, en superar Air Nostrum.

El descens de les tradicionals

Justament, la companyia valenciana, franquiciada d'Ibèria per als vols regionals, ha passat de fer 3.734 operacions en 2019 a 3.385 enguany (-9,35 %), una baixada que també acusen KLM (-13 %), Lufthansa (-14,8 %), Transavia (-15 %), Easy Jet (-19,6 %) –aquesta amb tarifes més barates, però llastrada per les restriccions de la Covid del mercat britànic– i especialment Air Europa, que ha reduït un 55 % les seues operacions, de 2.235 a 1.004 al llarg d'aquest semestre.