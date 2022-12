Ribó ignora el Síndic de Greuges i no canviarà el reglament de les càmeres de Ciutat Vella

L'Ajuntament de València ha ignorat la 'garrotada' que s'endugué pel Síndic de Greuges, Ángel Luna, per a canviar el reglament de l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella. El consistori, en concret la regidoria de Mobilitat Sostenible, ha contestat a l'entitat ciutadana que va elevar la queixa contra les càmeres en el centre històric que no és possible atendre la seua reclamació, amb un informe del departament de Giuseppe Grezzi que no entra en el fons de la qüestió ni valora la recomanació de l'Alt Comissionat de les Corts.

Mentrestant, aquest col·lectiu cívic, ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació), reclama que es procedisca "a resoldre o reparar els efectes inadequats generats". En concret, el president d'honor d'aquesta associació, Josep Ignasi Pastor, sol·licita que es concedisca automàticament "el permís d'accés a totes les persones que tinguen l'impost de circulació al dia, que es procedisca a anul·lar qualsevol tipus de sanció per accedir a la zona APR sense permís per a aquests vehicles –els de veïns empadronats a Ciutat Vella Nord i que hagen pagat l'IVTM– i que es procedisca a retornar les quantitats de les sancions ja cobrades "de manera indeguda als residents que compleixen aquests requisits avalats pel Síndic.

Josep Ignasi Pastor, president d'honor d'ACICOM, exigeix que s'anul·len les multes "per accedir a la zona APR per a vehicles de veïns que hagen pagat l'impost de circulació i que es tornen les quantitats de les sancions ja cobrades".

I és que la recomanació de l'Alt Comissionat de les Corts podria establir un precedent legal perquè els veïns de la zona, que tenen pagat el seu impost de circulació i estan empadronats al barri, podrien anar al jutjat perquè se'ls retornen els diners de les multes que els han imposat i també per a demanar danys i perjudicis, en opinió de Josep Ignasi Pastor.

Com va publicar Levante-EMV, el que és fonamental d'aquesta reprimenda del Síndic de Greuges al govern municipal encapçalat per Joan Ribó resideix en l'estipulat en l'article 28 de la Llei 39/2015 que habilita els propietaris amb vehicles censats a Ciutat Vella, i que paguen l'impost de circulació a València, perquè se'ls done d'alta directament en la plataforma habilitada per Mobilitat per a tramitar els permisos per a accedir a la zona tancada al trànsit parcialment.

És a dir, aquestes persones no haurien d'haver-se molestat a fer els tràmits per a donar-se d'alta, ja que és una obligació de l'administració –l'ajuntament– i de les administracions implicades –la DGT, entre altres– donar resposta al ciutadà directament i incorporar-les a la base de dades municipal perquè puguen circular per Ciutat Vella Nord sense problemes i sense ser multades. Per tant, haurien de tindre ja d'ofici els seus permisos concedits i per a circular per la zona restringida al trànsit.

Davant de la resolució del Síndic, que ordenava modificar l'acord de la Junta de Govern Local i la normativa que regula l'APR, l'ajuntament i la regidoria de Giuseppe Grezzi continuen tapant-se les orelles. Com a única resposta a ACICOM, s'ha fet arribar un escrit de resposta a aquesta entitat, que conclou: "la gran dificultat d'impulsar la inscripció d'ofici de les matrícules de vehicles que figuren en l'impost de vehicles de tracció mecànica en la base de dades de l'APR Ciutat Vella Nord, a la vista del que s'ha informat des de l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades". A més, s'argumenta un presumpte problema relacionat amb la confidencialitat i la protecció de dades, que impediria autoritzar els residents del centre històric a accedir a aquesta zona de trànsit restringit.

Així, l'Oficina del Delegat de Protecció de Dades argumenta: "recorden les implicacions pràctiques que la confidencialitat de les dades suposa (5RGPD). De manera que, la consulta, verificació, trasllat de les dades –qualssevol que foren–, fins i tot dins del mateix Ajuntament, no pot resultar general i incondicionada". Per tant, "... no pot deixar d'esmentar-se que només l'ús d'aquestes dades per a nodrir el registre podria presentar problemes de qualitat o de la pràctica d'altres reconeixements de drets personals sobre l'APR que no s'haja previst de manera coordinada. Per exemple, en la mesura que puguen haver-hi divergències d'actualització de domicilis associats a la tributació. O, per exemple, que interesse el reconeixement del dret a favor d'aquest vehicle, però per altres motius i amb base en altres casos.

El president d'honor d'ACICOM, Josep Ignasi Pastor, després de rebre com a única contestació a les seues reivindicacions aquest informe de Mobilitat, després de 10 mesos sense resposta, des de desembre de 2021 fins a octubre de 2022, ha tornat a notificar al Síndic que l'ajuntament no ha atés la seua resolució i ha enviat un escrit a l'Oficina de Queixes i Suggeriments, en què reclama que es modifiquen els acords de la Junta de Govern Local, pels quals es regulen els requisits, condicions i procediments per a l'accés a l'APR Ciutat Vella Nord, de dates 27/11/2020 i 08/10/2021, tal com va exigir el Síndic de Greuges.

A més, Pastor insta l'ajuntament que s'analitze "la repercussió que ha tingut aquesta decisió errònia respecte als permisos atorgats, sol·licitant aquesta informació; així com el nombre de vehicles que estan al corrent de l'IVTM que no tenen encara permís, les sancions interposades en general, així com el detall de quines sancions s'han imposat a vehicles que tenen l'impost de circulació al corrent, la relació de sancions aplicades per no tindre permís d'accés des de l'activació de les càmeres i diferenciades pel lloc d'accés a l'APR".