València es prepara per a una DreamHack per la qual passaran 65.000 persones

DreamHack València torna per a celebrar una nova edició que tindrà lloc a Fira València, des de hui i fins diumenge. Tres dies de videojocs, però també 72 hores dedicades al món de l'streaming, el pòdcast o els e-sports, tot al més alt nivell.

De fet, ja és el major esdeveniment sobre esports electrònics celebrat a Espanya i l'organització calcula que per les diferents activitats passaran entre 65.000 i 70.000 persones en total, durant les tres jornades, perquè ha venut pràcticament el 100 % de les entrades.

Encara que és el «major festival de videojocs i oci digital d'Espanya i part del circuit internacional més important del món», com apunten les mateixes fonts, el festival no sols ofereix una experiència sobre gaming en la LAN Party —el nucli dur del festival, on hi haurà 3.000 persones jugant sense parar—, sinó també concerts de música, tornejos de bàsquet, trobades amb influencers i jugadors professionals, a més de botigues de marxandatge, foodtrucks, concursos i sortejos.

Es tracta de la 12a edició a València i la segona després de la interrupció per la pandèmia, ja que la DreamHack es va recuperar el mes de juliol passat, també a Fira València. Ara, encapçalen el cartell els youtubers TheGrefg i Ampeterby7; el raper Hoke —que actua hui, junt amb Louis Amoeba i Ébano—; "Club 113", el pòdcast dels Team Heretics; o el programa «Yo interneto», presentat per DarioEmeHache, Orslok i Cheeto.

Uns altres protagonistes de la cita seran els influencers SujaGG, conegut com El Profesor; Ronrolove; DualView; RevolAimar o RumiFoxy; i també hi participaran els creadors de contingut Elesky, Karchez o Ander, entre altres.

Exhibició de freestyle

Enguany, el festival albergarà algunes de les millors competicions d'e-sports, com la WhiteBIT Community Clash by Faceit i l'ESL Masters de CS:GO, a més de les finals de les Snapdragon Pro Series i del Wild Circuit: Game Changers. Juntament amb aquests, se celebraran també les finals de l'Sports City League, de títols com Counter Strike, Rocket League, Clash Royale, Fortnite o Gran Turismo.

A més, la DreamHack València 2022 acull la final de BDM Espanya, una exhibició dels millors freestylers d'FMS Espanya; i un torneig de bàsquet 3x3 oferit pel València Basket, que n'és patrocinador oficial.

Per a Javier Carrión, director de DreamHack València, l'edició de 2022 junta "les figures més importants del món gamer i la cultura juvenil" en el cartell "més complet i divers". Així mateix, considera que albergar les finals de tornejos tan importants "situa el festival en la primera línia mundial dels e-sports».

"El festival és el marc perfecte perquè els amants dels videojocs puguen veure en viu i gaudir dels equips i jugadors professionals més destacats tant a escala nacional com internacional", assegura Carrión.

Els participants més impacients de la LAND Party han començat a arribar a Fira València aquest dijous. Disposen d'un pavelló només per a ells —l'organització apunta que en seran uns 3.000—, i poden assistir-hi amb els seus ordinadors i cadires de joc, perquè l'objectiu és dedicar-se a jugar durant les tres jornades sense parar i quasi sense descans.