El col·legi de Benitatxell recapta 2.000 euros per a la investigació de la leucèmia infantil

Divendres passat, els carrers del centre urbà del Poble Nou de Benitatxell es van convertir en un circuit solidari de carreres. El CEIP Santa María Magdalena, amb la col·laboració de l'AMPA del col·legi, va organitzar la carrera solidària ‘La Tornada al Col·le contra la Leucèmia Infantil’, una iniciativa de la Fundació Unoentrecienmil el propòsit de la qual és sensibilitzar i recaptar fons per a aconseguir la cura d'aquesta malaltia.

Amb diferents recorreguts segons les edats, en la prova van participar tots els cursos del centre, des d'Infantil fins a sisé de Primària, així com els professors i els familiars dels xiquets i les xiquetes. En total, gràcies a la venda de dorsals i a les donacions, van aconseguir recaptar 1.980,83 euros.

Cada any són diagnosticats a Espanya 350 xiquets i xiquetes de leucèmia, i 2 de cada 10 no la superen. Des de la Fundació Unoentrecienmil treballen per la cura plena d'aquesta malaltia. La Tornada al Col·le és una carrera solidària que mou a l'acció a milers de xiquets i xiquetes que corren per a aconseguir que tots els menuts malalts de leucèmia puguen tornar al col·le.

Cada participant rep un dorsal i un diploma, i amb la seua donació, des d'1 euro, es dona suport a la investigació d'aquesta malaltia. Aquesta aportació entregada per cada col·legi es destina a impulsar projectes d'investigació.

Tant la direcció del centre com la Regidoria d'Educació i Infància han agraït a tots els participants la seua contribució en aquesta gran causa, i han reconegut també la col·laboració de la Policia Local, Protecció Civil i DYA València.