La concessió d'hipoteques accelera la seua caiguda a la C. Valenciana després de pujar els tipus

La concessió d'hipoteques està accelerant la seua caiguda a la Comunitat Valenciana després de la pujada dels tipus d'interés i l'augment de la dificultat per a accedir a un crèdit. Les hipoteques valencianes inscrites en el Registre de la propietat van caure a l'octubre un 3,6 % respecte al mateix període de l'any 2021, en passar de 6.013 a 5.797. El descens de les hipoteques és una nova dada que confirma el refredament del mercat immobiliari del qual ha estat alertant el sector.

La concessió d'hipoteques mostrava en general una línia d'importants creixements anuals sostinguts fins a la passada primavera quan l'euríbor va entrar en positiu el mes d'abril. A escala nacional, des de juny es redueix de «manera intensa» l'accés al crèdit respecte als mesos previs. Les hipoteques totals van mostrar al juliol el seu primer descens interanual en 18 mesos amb una caiguda del 2,9 %. Si es compara l'evolució intermensual, l'afonament va ser major. El nombre d'hipoteques constituïdes va baixar un 16 % entre juny i juliol (concretament a Espanya se'n van signar 35.918), segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.

Malgrat la caiguda dels crèdits, el mercat immobiliari s'ha mantingut actiu gràcies a la pujada de les compres de cases de vacances d'estrangers que escometen les operacions sense contractar una hipoteca a Espanya (paguen al comptat amb estalvis o amb crèdits sol·licitats en els seus països de residència).

No obstant això, les famílies espanyoles tenen més dificultats. L'increment de l'euríbor ha disparat el cost dels préstecs hipotecaris a un ritme mai vist des de l'entrada en vigor d'aquest índex en 1998. L'euríbor a dotze mesos ha passat del -0,479 l'octubre de 2021 al 2,846 que marca de mitjana aquest mes. Les entitats financeres promocionen ara les hipoteques variables davant de les fixes a la recerca de més beneficis i els compradors comproven com les quotes mensuals d'un crèdit de 200.000 euros a trenta anys han pujat de mitjana més de 230 euros al mes respecte a les condicions que haurien aconseguit fa només set mesos.

L'euríbor es troba en el nivell més alt des de 2009. L'índex encara es troba molt lluny del màxim que va aconseguir el juliol de 2008 en situar-se en el 5,393 %, moment en el qual va esclatar la bambolla immobiliària que va condemnar el sector a una travessia pel desert de la qual va començar a eixir en 2015. Els consultors avancen que l'euríbor tancarà l'any en el 3 %.

La pujada de tipus ha provocat que els bancs estiguen rebutjant un 10 % de les sol·licituds d'hipoteca a la Comunitat Valenciana. Aquesta situació s'ha produït perquè els clients que volen una hipoteca, però van una mica justos per a abonar les quotes mensuals, tenen moltes més dificultats perquè l'entitat financera els concedisca el préstec. El Banc d'Espanya aconsella no destinar més del 30-35 % del salari net mensual a l'habitatge, i les entitats financeres són molt estrictes amb aquesta regla. Així, amb l'augment dels tipus d'interés, ara aquestes persones només poden permetre's una casa més barata que la que podien comprar-se amb tipus baixos, ja que les quotes mensuals de la hipoteca són més altes. «I no és que els bancs siguen més rígids amb la pujada de l'euríbor, sinó que a aquesta mena de client que supera les ràtios d'endeutament se li farà impossible poder demanar una hipoteca i que li la concedisquen», segons adverteix el director d'Hipoteques de la plataforma de comparació de crèdits iAhorro, Simone Colombelli.

Vicente Díez, portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, indica que aquesta exclusió del mercat de compra de milers de famílies que no poden accedir a una hipoteca incideix directament en el mercat del lloguer en augmentar la demanda. «Els lloguers no paren de pujar malgrat la crisi per la inflació, perquè hi ha més demanda que oferta. Un pis d'una habitació a l'avinguda Blasco Ibáñez de València que fa dos anys costava 600 euros al mes ara val 750 euros», apunta Díez.

Pagar una hipoteca és encara 148 euros més barat que llogar

Malgrat la pujada dels tipus d'interés, pagar una hipoteca a la Comunitat Valenciana és encara 148 euros al mes més barat que fer front a les rendes del lloguer, segons la plataforma d'intermediació hipotecària Hippo. La firma apunta que el lloguer mitjà és d'uns 660 euros al mes. El problema és el gran nombre de famílies que no poden accedir a la compra perquè manquen dels 50.000 euros necessaris per a l'entrada d'un pis de 200.000 euros.