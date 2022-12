Cs presenta una esmena als pressupostos del Consell per a reformar l'estació de metro de Torrent

Ciutadans (Cs) a les Corts ha presentat una esmena als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a reformar l'estació de metro de Torrent. "Encara que es va anunciar amb molt d'entusiasme aquest projecte de millora per a la renovació, que arrancaria previsiblement l'any 2021, ha passat any i mig i continuem sense que s'haja posat ni la primera pedra", ha criticat el portaveu de Cs Torrent, Raúl Claramonte.

El també regidor del partit taronja ha exigit al Govern Valencià que "es pose a la feina en la seua corresponent dotació econòmica de cara als pressupostos 2023 perquè, efectivament, es comence a executar i condicionar el pas per als vianants inferior d'aquesta estació tan concorreguda amb la finalitat de millorar la seguretat i accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda". Risc d'incendi D'altra banda, ha destacat "l'esmena taronja per a desmantellar l'antiga planta de Germersa i retirar-ne els enderrocs". Per a Claramonte, “és lamentable haver d'insistir amb aquesta esmena quan la mateixa Conselleria de Medi Ambient ja es va comprometre a fer-ho en 2019 i la planta està tancada des de 2016”. En la mateixa línia, ha argumentat l'edil de Cs, "no podem consentir que Torrent torne a ser el focus mediàtic per possibles riscos d'incendis en aquesta planta de reciclatge i amb el perill que això comporta en la sostenibilitat de la nostra ciutat". "Tampoc que els torrentins ni les torrentines hàgem d'assumir aquesta despesa de les arques municipals perquè la Conselleria continua eludint la seua responsabilitat", ha advertit.